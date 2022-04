Nuevo VIDEO muestra la reacción de Baldwin al enterarse de la muerte de Hutchins

Madrid, 28 de abril (Europa Press).- Con la investigación sobre el incidente en el rodaje de la película Rust, en la que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins tras dispararse una pistola real, aún en marcha, siguen filtrándose nuevos detalles del trágico suceso. Ahora ha salido a la luz el video de la policía que muestra el momento exacto en el que a Alec Baldwin le comunican el fallecimiento de la cinematografista.

En una entrevista para ABC News, el pasado diciembre, Baldwin, que era también uno de los productores de la cinta, declaró que estaba apuntando con el arma de fuego a Hutchins, siguiendo sus instrucciones durante los ensayos, cuando se disparó sin que él apretase el gatillo, lo que provocó la muerte a Hutchins y dejó malherido al guionista y director del filme, Joel Souza.

El video filtrado muestra a Baldwin interrogado por la oficial del sheriff del Condado de Santa Fe en el momento en el que una de las agentes le comunica que Hutchins había muerto. “Tengo que darle una triste noticia. Ella no lo ha logrado [no ha sobrevivido al tiroteo]”, le informa la policía, dejando completamente perplejo al actor, quien deja escapar un sentido “no”.

Las imágenes muestran a Baldwin en estado de shock, llevándose las manos a la cara, en señal de desconcierto. Tras derrumbarse, la oficial le pregunta si pueden hacer algo por él. “Quiero llamar a mi esposa”, responde mientras se pone de pie.

El departamento de la policía del Condado de Santa Fe, recientemente, publicó varias pruebas en vídeo, incluidos aquellos que muestran a los agentes llegando a la escena del accidente.

El motivo de la publicación de las imágenes fue, según declaró Adán Mendoza, funcionario de la policía a Newsweek, “en respuesta a una solicitud de registros públicos”. “Este también fue un esfuerzo por ser lo más transparentes posibles con respecto a la investigación”, anunció.

También se ha publicado un clip de una escena rodada en la que, supuestamente, se muestra el momento en el que la pistola disparó a Hutchins, el vídeo está silenciado, pero puede verse el momento en el que Baldwin hace un truco rápido con el arma antes de que la cámara caiga hacia atrás.

Tanto el actor como los productores de la cinta han negado varias veces haber sido “imprudentes”, alegando que, en el momento del accidente, le habían dicho a Baldwin que tenía un “arma fría”, argot que significa que no estaba cargada.

