Keyon Dooling, exestrella del baloncesto, es arrestado por fraude y estafa a la NBA

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 28 de abril (LaOpinión).- Keyon Dooling, exestrella de la NBA y actual entrenador asistente de los Jazz de Utah, fue arrestado luego de estar involucrado en el caso de 18 exjugadores de la liga de baloncesto que estafaron 2.5 millones de dólares en un fraude al sistema de pensiones y salud de la NBA.

Dooling ejerció durante seis años como vicepresidente de la National Basketball Players Association (Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto), cargo donde realizó el fraude junto a 18 exjugadores más.

Keyon Dooling fue seleccionado por Orlando Magic y cambiado a Los Ángeles Clippers en el número 10 de la primera ronda del Draft del 2000 tras ser un gran jugador por dos años en la Universidad de Missouri. En ese draft estuvieron jugadores como Kenyon Martin, Darius Miles, Hedo Turkoglu, Jamal Crawford, entre otros.

One shift to the Jazz’s shootaround procedures today given the absence of Keyon Dooling: Jared Butler, who’d normally be working with KD, is working with Erdem Can; Juancho and Danuel, who’d normally be working with Erdem, are working with Alex Jensen. pic.twitter.com/y093ReE6Dh

— Eric Walden (@tribjazz) April 28, 2022