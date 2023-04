Leclerc sorprende a Red Bull y saldrá primero en GP de Bakú; “Checo” saldrá tercero

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) – El piloto monesgasco Charles Leclerc (Ferrari) ha firmado la pole position para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, en una novedosa sesión de calificación en viernes en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) se han garantizado la cuarta y la sexta posición de salida para el domingo, respectivamente.

Pole position

Music to the ears of every @Charles_Leclerc fan 😍#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/3iFTHAjOES

— Formula 1 (@F1) April 28, 2023