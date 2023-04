AMLO pide a senadores desaparecer al INAI; que ASF se encargue de transparencia, dice

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debe de desaparecer y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se adjudique sus funciones.

Durante su regreso en las conferencias matutinas, el Presidente López Obrador dijo que coincide con las y los senadores que no están de acuerdo con el INAI, por lo que los exhortó a no titubear y “traten de defender los bienes del pueblo”.

También pidió que el pueblo dijera si el INAI ha sido un Instituto que ha tenido un beneficio para ellos, a pesar de “toda la propaganda a favor”, la cual, afirmó, es defendida por “medios de manipulación”.

“[El INAI está] más que nada para disimular que se combatía la corrupción, el que estuviésemos volteando hacia allá y por aquí atrás estuviesen saqueando”.

El mandatario aseguró que la gente no debía de preocuparse pues existe la ASF como un instituto para la transparencia, a la cual afirmó que cuidará dicho derecho.

El día de ayer, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, retiró, por unas horas, su iniciativa para extinguir al INAI. En la propuesta origina señalaba que sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero la modificará para que la ASF sea la responsable.

“En mi derecho como legislador y Senador he presentado una iniciativa para la incorporación de las funciones que realiza el INAI como ente autónomo a través de la ASF”, explicó en un video publicado esta tarde.

Aunque la propuesta del legislador del Grupo Parlamentario Morena se publicó por la mañana en la Gaceta del Senado, ya no es posible consultar el documento con el proyecto completo, el cual se encontraba bajo el número 179 en la sección de las iniciativas de la orden del día.

El decreto contemplaba abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como reformar la fracción XVIII del artículo 3 y derogar el Capítulo Octavo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 38 y 65 fracciones VII y VIII de la Ley General de Archivos; y adicionar la fracción XVII Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Como parte de su inconformidad ante la iniciativa, Varios senadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional llevaron colchonetas y se prepararon para dormir cerca de la tribuna del Senado de la República como forma de protesta ante la falta de acuerdos para nombrar a los comisionados del INAI, acción que fue criticada fuertemente en redes sociales por otros políticos y por la población en general.

El hecho ocurrió la noche de ayer jueves, cuando las y los senadores del PAN tomaron la tribuna del Senado de la República para demandar que Morena cumple la Constitución. Momentos después, se unieron otros senadores de oposición, quienes se organizaron por grupos para hacer guardias.

Durante la supuesta velada los legisladores entonaron canciones, algunos se quitaron los zapatos y llevaron cobijas.

En redes sociales circulan varios videos sobre cómo “protestaban” los senadores, en donde se les ve acostándose en el suelo y riéndose, entre ellos a senadores del Grupo Plural, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, así como las senadoras de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, Mayuli Martínez y Kenia López Rabadán, quienes se instalaron en la tribuna con almohadas, cobijas, y algunos en pijama y sin zapatos.

La “pijamada” de los senadores de oposición surgió luego de que se registraron manotazos, insultos y gritos en el Senado ante el rechazo de Morena para nombrar a un comisionado faltante del INAI.

Ante ello, y bajo la exigencia de “¡Comisionados ya!”, los senadores de oposición advirtieron que no se moverían del lugar hasta que se de el nombramiento.

“QUE SE QUEDEN MÁS TIEMPO PARA QUE VEAN LO QUE SE SIENTE”: AMLO

Ante lo sucedido, esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su regreso a la conferencia de prensa matutina que está bien que los senadores hagan su protesta de esta forma, sin embargo, pidió que se queden más que una noche y no repitan las acciones de “FRENA”, quienes acamparon poco tiempo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Qué bien que estén ahí los senadores, que se queden más tiempo en el Senado, que acampen ahí para que vean lo que se siente, no vayan a salir como los de FRENA que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo”, expuso el mandatario nacional.