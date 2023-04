Taboada no es investigado por secuestro, pero sí lo señalan por corrupción: FGJ-CdMx

El Alcalde de Benito Juárez aseguró que la Fiscalía ha obtenido datos a través de la compañía telefónica que contrató para investigarlo, hecho que la dependencia desmintió; sí hay investigación por Cártel Inmobiliario, precisó la FGJ.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha asegurado que no cuenta con una investigación en contra del Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, por presunto secuestro o desaparición forzada.

“Es falso que el Ministerio Público de esta institución investigue 15 denuncias por dichos delitos, como el funcionario lo ha señalado públicamente”, aseguró la dependencia capitalina a través de sus redes sociales.

Sin embargo, sí confirmó que la Fiscalía cuenta con una indagatoria por los señalamientos en su contra por la red de corrupción en la demarcación de la capital conocida como “Cártel Inmobiliario” donde otros exfuncionarios, como Christian Von Roehrich y el actual Diputado Jorge Romero también están involucrados.

El Alcalde panista Santiago Taboada habló recientemente con el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien le aseguró que la FGJ de la CdMx había recibido información de su localización a través de la empresa telefónica que contrató con el fin de registrarlo y llevar a cabo una investigación por presunto secuestro o desaparición forzada.

“La Fiscal ni siquiera asoma la cabeza, no tiene el valor de decirme a la cara que me está persiguiendo, me manda al vocero y el vocero dice que estoy inventando y aquí lo estoy comprobando con documentos de su Fiscalía, que me filtran sus funcionarios”, denunció.

El mandatario de la demaracación asegura que la indagatoria ha transcurrido desde enero de 2022 y que la carpeta de investigación dio inicio a noviembre de 2021, afirmación a la cual dice contar con pruebas de ello.

De 2008 a la fecha se han construido más de mil obras ilegales en la Alcaldía Benito Juárez, especialmente en las administraciones de Jorge Romero (2012-2015), Christian Von Roehrich (2015-2018), detenido la semana pasada, y Santiago Taboada (desde 2021), de acuerdo con un mapa creado por Ricardo Guerrero, vecino de la demarcación y víctima del llamado Cártel Inmobiliario.

SinEmbargo contactó al área de Comunicación Social de la Alcaldía Benito Juárez para saber su opinión sobre este mapa que señala construcciones irregulares en la actual administración de Taboada y en las pasadas. Respondió que el tema se estaba revisando.

De acuerdo con el material, de las 841 obras que presuntamente tienen alguna irregularidad en materia de colindancias, 190 se construyeron en la actual administración, como se observa en la siguiente tabla.

El caso de Ricardo Guerrero es un precedente en la lucha contra las inmobiliarias, pues luego de una odisea de seis años, que incluyó cuatro demandas, en 2022 un Tribunal Administrativo de la Ciudad de México le dio la razón: la Alcaldía Benito Juárez es la responsable de los daños en su patrimonio por otorgar permisos a una constructora que no respetó el espacio de las colindancias.

“Mi caso es el primero que se ha ganado en el Tribunal Administrativo por daño patrimonial, ya es una decisión firme, lo que demuestra que la Alcaldía es la responsable directa de todos los daños en la vía pública, no respeta separación de colindancias, no respeta la normatividad vigente”, dijo Ricardo Guerrero en entrevista.

Desde el 2016 interpuso la primera denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México en contra de la construcción ubicada en el número 1073 de la calle 5 de febrero en la colonia Álamos. La obra fue edificada por un particular de apellido Soberanis, quien presuntamente es amigo de Nicias Aridjis, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018 y quien fue detenido el 19 de octubre de 2022.

“La constructora que construyó al lado de mi casa es de un amigo de Nicias, él lo hizo como persona física, es un contador de apellido Soberanis y construyó en tres lugares más de manera irregular”, denunció Guerrero.

El edificio señalado dañó la vivienda del señor Ricardo —ubicado en el número 1079— con grietas y fisuras, además de no respetar la separación de colindancias entre las edificaciones.

“La construcción de 5 de febrero 1073 dañó esta propiedad. Existe una demanda civil por los daños en el juzgado. Esto se materializó por actos de corrupción”, se lee en un cártel colocado en la fachada de la vivienda del señor Guerrero.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

— Con información de Guadalupe Fuentes López