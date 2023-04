Sinaloa: Alumnos de secundaria se intoxican por comer papas fritas; descartan drogas

Los estudiantes intoxicados fueron trasladados a varios hospitales en Sinaloa donde les realizaron estudios médicos que descartaron la ingesta de drogas.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Al menos 11 estudiantes se intoxicaron este viernes, después de que consumieran papas fritas en una escuela secundaria de Culiacán, Sinaloa, las cuales, de acuerdo con las autoridades, no contenían droga.

El caso sucedió esta mañana dentro de las instalaciones del plantel educativo “Gabriel Leyva”, ubicado en la colonia Loma de Rodriguera, en el norte de la ciudad.

Los alumnos comenzaron a presentar irritación en la piel y algunos otros síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladados al Hospital Pediátrico de Sinaloa y a otras instituciones privadas para recibir atención médica.

Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura, detalló que uno de los jóvenes habría ingresado con una bolsa de papas, tipo americanas, y las compartió con sus compañeros, quienes minutos después comenzaron a presentar síntomas.

Las autoridades del Hospital Pediátrico dieron a conocer que los menores ingresaron con agitación psicomotriz leve, vómito y náuseas, razón por la que se realizaron estudios médicos para descartar la ingesta de algún tipo de droga que haya sido mezclada con alimentos.

Por su parte, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, anunció que el resultado de dichas pruebas toxicológicas fue negativo, por lo que el motivo pudo ser que las papas fritas estaban en mal estado.

Luego de permanecer internados por horas, los alumnos de secundaria fueron dados de alta, bajo algunas recomendaciones para que su padres continúen la supervisión en casa.