Xóchitl ofrece una “nueva Xóchitl” sin saco sastre o asesores y centrada en el ataque

La candidata del PRIAN afirmó que tendría un mejor debate, pues se concentrará en colocar los temas, más que en obedecer a la moderadora; y que no será tan educada como la vez pasada.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– “Están temblando de miedo porque ya los alcanzamos y seguimos creciendo”, dijo Xóchitl Gálvez hace unos días. Antes expresó que hará de lado a sus asesores y mandará “al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar”, entre ellas el saco sastre como el que llevó al Primer Debate Presidencial. El mensaje de Xóchitl es que una “nueva Xóchitl” irá a debatir hoy contra Claudia Sheinbaum, en quien concentra su campaña. A Jorge Álvarez Máynez apenas lo voltea a ver.

La “nueva Xóchitl” ha generado altas expectativas. Sus promotores y los partidos que la abanderan –PAN, PRI y PRD–, también. En el segundo debate, ha dicho, será ofensiva más que defensiva, y tratará de sentirse cómoda, incluso “divertida”. Afirma, y quienes la apoyan desde la prensa también, que volverá a ser “ella misma”.

“En relación con el debate de hoy tengo varias peticiones. A Xóchitl Gálvez le pido que sea más Xóchitl Gálvez”, escribió Catón en el diario Reforma. Claudio X. González tomó la frase y la difundió en redes. El problema, sin embargo, es que ser “ella misma” no parece dar resultado, a menos de que fuera “otra Xóchitl” durante toda la elección. La candidata presidencial del PRIAN asegura que “ya los alcanzamos y seguimos creciendo”, pero los tres ponderados más importantes en este momento (Oraculus, Barómetro Electoral de Bloomberg y Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas), así como todas las encuestas domiciliarias que se han hecho públicas, indican que va entre 23 y 28 puntos porcentuales abajo de la abanderada de izquierda.

En esta lucha necesito del apoyo de todas y todos. Ya estoy lista para el #DebateX, ¿y ustedes? 🫶🏼#DebatePresidencial2024 pic.twitter.com/IJsxFg9VKu — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 28, 2024

Este domingo, Gálvez aseguró en un encuentro con medios de comunicación, tras su recorrido por el Foro Matilde Landeta, de los estudios Churubusco, donde se realizará este noche el Segundo Debate Presidencial, que tendría un mejor debate, pues se concentrará en colocar los temas, más que en obedecer a la moderadora.

“Mi estrategia es que me voy a divertir. ¿Qué es lo que aprendí? Pues que ahora es más importante que yo coloque los temas que hacerle mucho caso a la moderadora, espero que se conduzca, que no trate de interrumpir y que deje que el debate fluya”, dijo sobre su estrategia para este domingo.

Por otro lado, en entrevista con el comunicador Julio Vaqueiro para el canal Telemundo, adelantó que para el Segundo Debate Presidencial no sería tan educada, como lo fue la vez pasada.

En el segundo debate veremos una @XochitlGalvez más Xóchitl, demostrará por qué está lista para ser la próxima presidenta de México. 🔗https://t.co/ZBMmb9oYT5 pic.twitter.com/qtFB6GaFvi — Acción Nacional (@AccionNacional) April 28, 2024

“Vamos a tener un mejor segundo debate. En este segundo debate no voy a ser una mujer educada, yo creo que me conduje con demasiada educación. Ella [Claudia Sheinbaum] es una mujer que es capaz de mentir con una frialdad impresionante. Creo que en ese sentido es peor que Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Asimismo, adelantó que ya no llevará traje, sino huipil, como está acostumbrada a vestir, pues se sentía incómoda.

Por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) respaldó a su candidata al asegurar que este domingo “veremos a una Xóchitl mucho más Xóchitl”, y que “su historia, frescura, espontaneidad y alegría marcarán la pauta del Segundo Debate”.

Hablando con la verdad y contrastando sus propuestas, hoy en el 2do debate, @XochitlGalvez se mostrará muy superior a su adversaria, evidenciando su incapacidad para gobernar, sus corruptelas y complicidades. 🔗https://t.co/9XPAATbCd6 pic.twitter.com/QUTdyoKw2W — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 28, 2024

Marko Cortés Mendoza, dirigente panista, celebró que Xóchitl haya tomado la decisión de “ser ella misma”, y no hacerle caso a quienes la asesoraron en el Primer Debate, ya que el formato “más flexible” permitirá eso.

“Hablando con la verdad y contrastando sus propuestas Xóchitl se mostrará muy superior a su adversaria, evidenciando su incapacidad para gobernar, sus corruptelas y complicidades”, señaló el dirigente.

Por otro lado, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también apoyó a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

¡Hoy es el segundo #DebateX! Vamos con todo y vamos a ganar, porque tenemos la experiencia y capacidad para gobernar. ¡Estamos listos para respaldar a la próxima Presidenta de México, @XochitlGalvez! ¡Este 2 de junio #VotaPRI! 👊🏼🇲🇽 pic.twitter.com/kAaEhu0DuX — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 28, 2024

“Vamos con todo y vamos a ganar, porque tenemos la experiencia y capacidad para gobernar. ¡Estamos listos para respaldar a la próxima Presidenta de México, Xóchitl Gálvez”.

Lo mismo hizo la cuenta oficial del partido tricolor en sus redes sociales. “Las y los priistas de todo México estamos listos para respaldar a la próxima Presidenta de México, Xóchitl Gálvez, en el #DebateX de esta noche”, escribió.

PRIAN INYECTO MILLONES ANTES DE SEGUNDO DEBATE

Las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y el candidato Jorge Álvarez Máynez llegan alsegundo debate presidencial después de 59 días de campaña que han costado a las y los mexicanos más de 425 millones de pesos. Los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) son los que más gastaron hasta el momento, pero eso no ha impactado en la popularidad de su representante, quien se mantiene en el segundo lugar de las encuestas y es también la que menos eventos realiza.

Las y los priistas de todo México estamos listos para respaldar a la próxima Presidenta de México, @XochitlGalvez, en el #DebateX de esta noche. Síguelo a través de las redes sociales del @INEMexico.#VotaPRI ✅ pic.twitter.com/9exHIsKqWP — PRI (@PRI_Nacional) April 28, 2024

SinEmbargo analizó las últimas encuestas que se han publicado y las cuales confirman la ventaja de Claudia Sheinbaum, el estancamiento de Xóchitl Gálvez y el crecimiento de Álvarez Máynez. Las cifras muestran que mientras crece el rechazo hacia la candidata del PRIAN, Jorge Álvarez Máynez ha cosechado esos votos, un factor más que consolida a Sheinbaum en la cima de las preferencias. En eso mismo coincide la última actualización del Barómetro Electoral Bloomberg que da a Sheinbaum Pardo una nueva ventaja de 28.6 puntos por delante de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Otro aspecto en el que la exsenadora panista ha quedado rezagada es en el de los eventos. De acuerdo con los datos actualizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) al 26 de abril, Gálvez Ruiz ha realizado 71 eventos de campaña y tiene programados otros 63.

En cambio, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), realizó 373 y le faltan otros 245, mientras que Álvarez Máynez ya hizo 85 y anunció que tiene pendientes 272.

Desde los primeros días de campaña, Xóchitl Gálvez afirmó que no le interesan los encuentros grandes con la ciudadanía. “Eventos masivos no me llaman tanto la atención, es un esfuerzo económico tremendo”, dijo a medios el 18 de marzo.

En esa ocasión, la candidata solicitó más recursos para promocionarse al PAN-PRI-PRD, partidos que representa y de los que se ha deslindado, algo que según ha dicho, sí han cumplido.

De hecho, los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que del 1 de marzo al 22 de abril la alianza “Fuerza y Corazón por México” (PAN-PRI-PRD) gastó 39.4 por ciento de los 425 millones 51 mil 793 pesos destinados en total por los partidos a las campañas presidenciales, es decir, 167 millones 745 mil 368 pesos.

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), tiene la segunda campaña más costosa con 137 millones 468 mil 668 pesos; y el tercer lugar lo ocupa Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, al reportar gastos de 119 millones 837 mil 756 pesos.

Las cifras transparentadas por el INE son preliminares, pero permiten dimensionar cuánto dinero están invirtiendo los partidos en los rubros de operativos de la campaña, producción de los mensajes para radio y televisión, propaganda en general, en diarios, revistas y otros medios impresos, así como en propaganda colocada en la vía pública, propaganda utilitaria, en redes sociales y la que se exhibe en páginas de internet.

Xóchitl Gálvez encabeza los gastos en propaganda utilitaria, es decir, en objetos que son entregados a la población para promocionarse, como playeras y bolsas. En lo que va de su campaña usó 63 millones 159 mil 663 pesos, lo que representa 91 por ciento de los 69 millones 327 mil 404 pesos reportados por las tres personas que aspiran a la Presidencia.

“Fuerza y Corazón por México” también ha dejado clara su preferencia por promocionarse en redes sociales y medios digitales, al igual que con la propaganda utilitaria, la coalición es la que más dinero ha invertido en este rubro, con 55 millones 55 mil 19 pesos, frente a los 22.1 millones reportados por Movimiento Ciudadano y, muy por debajo de los ocho millones 383 mil 438 pesos registrados por la coalición Morena-PT-PVEM.

La confianza de Xóchitl Gálvez en las redes sociales es tal que dijo tener más confianza en las encuestas hechas por esta vía, que la colocan más cerca de las preferencias a Sheinbaum Pardo, a quien las mediciones hechas casa por casa le dan más de 20 puntos de ventaja.

–Con información de Montserrat Antúnes y Guadalupe Fuentes