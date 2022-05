Intento de robo a Walmart en Ohio termina en tiroteo; una persona murió en el lugar

Por Marlyn Montilla

Los Ángeles, 28 de mayo (La Opinión).- Un intento de robo se convirtió en un tiroteo mortal en un Walmart ubicado en el condado de Butler, el jueves en la noche, informaron las autoridades.

En la balacera dos personas recibieron disparos, una de ellas murió, fue identificada como Adam Black, de 35 años, y la otra resultó herida, y fue trasladada al Hospital UC West, de acuerdo con Doug Lanier, capitán de la policía del municipio de Fairfield.

El pistolero huyó de la escena del crimen cuando los oficiales de policía acudieron al lugar de los hechos, pero más tarde, a las 4:15 horas del viernes, el sospechoso fue detenido luego de una situación que involucró a un equipo de SWAT.

El hombre fue identificado como Anthony Brown, de 32 años, fue llevado a la Cárcel del Condado de Butler por los delitos graves que incluyen con agravantes, asesinato con agravantes y posesión de armas bajo discapacidad.

Fairfield Twp arrested 32yo Anthony Brown of Hamilton at the Fairfield Inn in Middletown overnight. Brown is accused of shooting two people inside the Walmart in Fairfield Twp last night. A customer was killed. An employee remains in the hospital. @wlwt pic.twitter.com/hMKxLzDUd8

— Karin Johnson WLWT (@karinjohnson) May 27, 2022