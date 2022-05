VIDEO: Sergio Goyri critica a “Canelo” Álvarez por apoyar a Atlas en final de Liga MX

“¿Querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas? No Man… chester City […] hay que tener un poco de identidad”, dijo el actor en un video difundido en redes sociales.

Sinaloa, 28 de mayo (Noroeste).- A los aficionados de Chivas tal parece les molestó la visita que realizó Saúl “Canelo” Álvarez al Estadio Jalisco para apoyar en la final a Atlas ante Pachuca.

En las redes sociales no tardaron en tildar al pugilista tapatío de “villamelón”, ya que años atrás se había manifestado seguidor del Rebaño.

Pero uno de los más enfáticos fue el polémico actor Sergio Goyri, quien recriminó en un video el cambio de camiseta del pugilista e incluso le recordó que a mediados del año pasado se señaló la posibilidad de que Canelo se convirtiera en nuevo dueño del club rojiblanco.

“Ahora resulta que el señor Canelo, que acaba de perder una pelea, y que yo le iba a él —porque lo estuve apoyando siempre— quería comprar a las Chivas. ¿Querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas? No Man… chester City, cabrón. No mames, hay que tener un poco de identidad”.

“No estés con el que ahorita gana, porque el Atlas tiene dos campeonatos y Chivas tiene 12; a lo mejor estás muy chavo y a lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón, que somos Chivas de a deveras y no cambiamos de playera. Lo que tú hiciste de ponerte la puta playera del Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, insistió.

Goyri conoce bien al Canelo y la gente que lo rodea, ya que su hijo llamado Nitro entrenó con Eddy Reynoso, actual estratega del boxeador tapatío.

Gracias por el aliento Rojinegro, @Canelo. ❤️🖤 Eres parte de esta transformación, y vamos juntos por el Bicampeonato. #Cr3amos 🤩 pic.twitter.com/fTIQAZZAmC — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) May 27, 2022

Canelo señaló que su respaldo a los Rojinegros nació gracias precisamente a Reynoso, quien es un fan empedernido, aunque todavía en mayo aclaró que también apoyaba a Chivas, en declaración que no fue bien recibida especialmente del lado rojiblanco.

“Por eso nunca me gusta apoyar a ningún equipo en especial, apoyo al Atlas por Eddy, me solidarizo con él al 100 por ciento, pero que no se sientan tristes, porque también estaremos apoyando a las Chivas”.

Cabe recordar que Saúl Álvarez ya se había declarado aficionado del Atlas desde la pasada final del Apertura 2021 cuando los Rojinegros se coronaron campeones al derrotar en penaltis al León y a los que incluso les dio un mensaje de motivación, pero por lo visto, la afición de Chivas no logra aún asimilarlo.

