Una joven Leia sorprende a fans en Obi-Wan Kenobi: “Es más adorable que Grogu”

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

MADRID, 28 de mayo (EuropaPress).- Y llegó, por fin, la serie de Obi-Wan Kenobi. Ya están disponibles en Disney+ los dos primeros episodios de la ficción protagonizada por Ewan McGregor, que ya han causado sensación.

Uno de los motivos por los que los capítulos han provocado una amplia conversación en las redes es la aparición de la versión joven de un personaje emblemático que ha causado sensación entre el fandom…. y no, no es Luke Skywalker.

La historia, situada diez años después de lo sucedido en La venganza de los Sith, muestra a un Obi-Wan Kenobi deprimido, exiliado y proscrito, que sobrevive como puede ante la persecución organizada por el Imperio. Su carácter se ha tornado nihilista, especialmente en lo relacionado con el futuro de la galaxia.

Pero si por algo destaca Star Wars es por ser una saga que ofrece esperanza y esta se ha visto en la pequeña Leia Organa. La icónica princesa aparece con su versión de niña de diez años, interpretada por Vivien Lyra Blair, quien ha tenido el reto de tomar el testigo de la muy querida Carrie Fisher, fallecida en diciembre de 2016.

Ya en este episodio, se muestra el carácter pertinaz de la princesa, como también demuestra ser una pequeña sorprendentemente aventurera y perspicaz, mucho más de lo que la gente piensa. Uno de los mejores momentos fue cuando Obi-Wan confesó que la naturaleza honesta de la niña le recordaba a alguien a quien conoció en el pasado. Lejos de referirse a Anakin, estaba hablando de Padmé Amidala. “Ella fue una gran líder”, comentó, dejando claro que se refería a su progenitora.

View this post on Instagram

No era fácil meterse en la piel de un personaje tan icónico, pero la pequeña actriz ha logrado el apoyo unánime del fandom, que no dudó en compartirlo en redes sociales, donde hubo algunos que se lamentaron porque su padre, Darth Vader, nunca pudo disfrutar de esos momentos con ella, mientras que otros declararon que la niña es tan adorable o más que Baby Yoda.

“Grogu se tiene que echarse a un lado (temporalmente) porque ahora es el turno de Baby Leia”, escribió una seguidora.

Grogu move over (temporarily) because it’s Baby Leia’s era now #ObiWan #ObiWanKenobi pic.twitter.com/ZBoahCXM7Z

— Average CBM lover (@based_marvel) May 27, 2022