Sony llevará a God of War, GT y Horizon de los videojuegos a las series de TV

Sony puso en marcha el desarrollo de las producciones de varios títulos de videojuegos para que aterricen a las plataformas de streaming; entre ellos se encuentran God of War, Horizon Zero Dawn y Gran Turismo.

MADRID, 28 de mayo (EuropaPress).- Ya es oficial. Sony ha confirmado que la famosa saga de videojuegos de PlayStation, God Of War tendrá su propia serie en la plataforma de streaming, Amazon Prime Video. Además, también ha anunciado la serie de Horizon Zero Dawn en Netflix y otra ficción basada en Gran Turismo, que aún no tiene plataforma de estreno fijada.

Hasta hace tan solo unos meses, Prime Video se encontraba en negociaciones para que la épica franquicia de videojuegos protagonizada por el guerrero espartano Kratos de, finalmente, el salto de las consolas a la televisión.

Según recoge GamesRadar, esta información viene dada por el propio Jim Ryan, el presidente de Sony Interactive Entertainment. Una confirmación que ha llegado durante el Sony Business Briefing donde en una sesión de preguntas y respuestas, el director ejecutivo constató que actualmente se está llevando a cabo una serie de God of War en Prime Video.

Eso sí, a pesar de que no se desvelaron más detalles al respecto, no se debe olvidar que, anteriormente, a este proyecto se le asoció los nombres de Mark Fergus y Hawk Otsby. Los creadores de The Expanse serán los responsables de llevar a cabo la adaptación de la épica God of War que, además, contará con la producción de Rafe Judkins, el showrunner y productor ejecutivo de La Rueda del Tiempo.

Así mismo, cabe recordar que en el desarrollo de esta ambiciosa ficción estaría también implicada PlayStation Productions, la división de Sony Entertainment que se encarga de las adaptaciones cinematográficas de sus videojuegos. De hecho, entre los juegos más exitosos de la compañía se anunció también las próximas adaptaciones de Gran Turismo y Horizon Zero Dawn, la cual está prevista lanzarse en Netflix.

Iniciada en 2005, la primera de las siete entregas de la épica saga de videojuegos, God of War se centraba en Kratos, un guerrero espartano a quien en plena batalla se le aparece el mismísimo “Dios de la Guerra”, Ares. La deidad le ofrece salvarle de la brutal refriega e imbuirle de poder y, a cambio, solo deberá servirle.

Sin embargo, ciego antes los planes de Ares, Kratos pagó un alto coste, ya que el “Dios de la Guerra” poseyó al excepcional guerrero y bajo su influjo, acabó con la vida de su mujer y su hijo. A partir de ese momento, se vio condenado a llevar sus cenizas pegadas al cuerpo como un terrible recordatorio de su imperdonable crimen y a tratar de vengarse de la deidad.

Mientras llega nueva información sobre la adaptación de God of War, Santa Mónica Studios, los responsables de las anteriores entregas de la saga están desarrollando un nuevo videojuego tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 titulado, God of War: Ragnarok. Y aunque el que será octavo capítulo en la brutal historia de Kratos aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, llegará a lo largo de 2022.

