VIDEOS: Final de la Champions se retrasa 36 minutos por disturbios afuera del estadio

PARÍS, 28 de mayo (AP).- El inicio de la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Real Madrid se ha demorado 15 minutos debido a disturbios en torno al Stade de France en París.

Se han registrado hechos esporádicos de violencia cuando aficionados del fútbol, aparentemente sin entradas, han intentado forzar el ingreso al Stade de France para la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Real Madrid.

The Associated Press vio a dos hombres —uno con camiseta de Liverpool— arrojados al suelo por los guardias y sacados del estadio por la fuerza.

Otro evadió a los guardias y entró a la carrera al nivel inferior del estadio.

Largas colas de fans del Liverpool esperaban entrar faltando apenas 40 minutos para el inicio del partido.

Tear gas being used on fans outside the stadium. The French police have lost their minds. pic.twitter.com/7WIv1LJ8JZ

