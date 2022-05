“Mi vida corre peligro”: Ceci, líder buscadora en Sonora, es amenazada y pide apoyo

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora recibió una llamada el día de ayer de quien presuntamente es el padre de la persona que se llevó a su hijo Alejandro en 2015.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo). – Una llamada telefónica alertó a Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, del presunto lugar donde se encuentra el cuerpo de su hijo Alejandro, desaparecido en 2015 en Sinaloa, estado que visitó hace apenas unas horas el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ceci, como la conocen en el colectivo, hoy se encuentra en Ahome, uno de los 18 municipios de Sinaloa, buscando a su hijo sin ayuda de las autoridades, a pesar de que hoy fue amenazada por un hombre que la interceptó en su segundo día de búsqueda dentro de de una huerta enorme y la amenazó por estar “calentando el terreno”, como si estas palabras bastaran para persuadir a una madre que lleva siete años buscando a su hijo.

“El día de hoy cuando ya veníamos al lugar me intercepta una moto con un joven y me dice que ya no busque, que estoy calentando el terreno y que estoy molestando a la gente”, contó en entrevista la señora Ceci. “Yo le dije que sólo estaba buscando a mi hijo, que estaba sola”.

Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

Al recibir esta amenaza, Flores Armenta acudió a las autoridades de Sinaloa para pedir seguridad en su búsqueda, pues ella no piensa moverse del lugar sino es con el cuerpo de su hijo. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía estatal fue que esperara 72 horas para recibir apoyo.

“Dicen que tiene que ser con oficio, la Comisión me dice que me puede apoyar hasta el miércoles 1 de junio, pero yo tengo siete años esperando este mensaje, esta llamada y no me puedo esperar más días, necesito encontrar a mi hijo ya”, exigió Ceci.

“El día de ayer me llamó y me dijo dónde estaba mi hijo, es una huerta grande que no hallo por dónde empezar, empezamos a hacer una excavación ayer, pero no fue suficiente”, explicó Ceci, quien se encuentra en esa huerta de Ahome acompañada por su hija y dos personas más.

“A pesar de que le pedí el apoyo a la Fiscalía de Sinaloa se me negó y ahorita estoy aquí sola con mi hija y otras dos personas que me están ayudando en la investigación”, detalló Ceci reclamando a las autoridades su indiferencia. “No puede ser posible que yo esté haciendo el trabajo de las autoridades; no es posible que me nieguen el apoyo de seguridad para buscar a mis hijos; no es posible que me tenga que esperar 72 horas cuando la búsqueda es inmediata y más cuando yo estoy haciendo las excavaciones, sólo pido seguridad”.

Flores Armenta mencionó que ella no busca culpables, sólo quiere encontrar el cuerpo de su hijo para llevarlo a Sonora, donde está su casa.

El colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora fue fundado por Cecilia cuando desaparecieron sus hijos Alejandro Guadalupe (30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa) y Marco Antonio (4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora). Desde entonces se han sumado más personas con la misma exigencia: encontrar a sus familiares.

