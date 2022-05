Mario Bautista: Show previo a concierto de Justin Bieber fue cancelado de última hora

Por Diego Valencia

Los Ángeles, 28 de mayo (LaOpinión).- Hace unos días, Justin Bieber empezó su serie de conciertos en distintas ciudades de México. Sus teloneros fueron los artistas ¿Téo? y Eddie Benjamin, sin embargo, parece que esto no era lo planeado desde un principio, pues Mario Bautista ha declarado que él era quien abriría los show del cantante canadiense.

La participación de Bautista en estos conciertos era un rumor, desde que el mismo cantante compartió algunas pistas de que tal vez se presentaría en los recintos en los que Bieber estaría actuando.

“Sí lo iba a hacer, sólo que en el mero día del evento, literal, la empresa que contrató a Justin Bieber me marcó y me dijo como de ‘ey, no se va a poder’. Al igual que muchos de ustedes, yo tenía muchas muchas ganas de estar ahí, en el concierto de JB, disfrutando, cantando, gozando, y además el opening act era como un sueño hecho realidad’”, confesó el cantante en unos videos de Instagram sobre la situación.