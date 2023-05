Dinámica contra experiencia: Chivas y Tigres definen al campeón del futbol mexicano

Chivas y Tigres chocarán en el Estadio Akron en el partido de vuelta de la gran final del futbol mexicano. El “rebaño sagrado” de Veljko Paunović apostará a la localía, velocidad y dinámica para levantar su título número 13. Los Tigres, por su parte, buscarán aguarle la fiesta a los tapatíos y tomar revancha de lo ocurrido en la final de 2017.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- El Club Deportivo Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se enfrentarán en el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2023 para definir al nuevo campeón del futbol mexicano.

Luego de un insípido empate 0-0 en la cancha de “El Volcán”, Chivas y Tigres buscarán terminar la obra en el Estadio Akron. El cuadro tapatío busca conquistar su título número 13 y alcanzar al odiado rival, las águilas del América, como los dos máximos ganadores de ligas en el balompié nacional. En tanto, el equipo universitario tratará de aprovechar la que parece la última oportunidad de su generación dorada, comandada por el francés André Pierre-Gignac, para sumar su octavo campeonato.

El Guadalajara, el equipo sensación del torneo, llega a la gran final luego de concretar una temporada regular histórica en la que sumó 34 puntos producto de 10 victorias, tres empates y solo tres derrotas. En la liguilla, las Chivas eliminaron en cuartos de final al Atlas, el rival regional, tras empatar 1-1 en el marcador global, pero los rojiblancos debido a su mejor posición en la tabla avanzaron a la siguiente ronda. En semifinales, los tapatíos vencieron por marcador global de 3-2 a las águilas del América en la cancha del Estadio Azteca en un vibrante partido.

A pesar de no contar con una de las mejores plantillas, ni la más costosa, las Chivas del Veljko Paunović, quien en su primer torneo al frente del equipo ha llegado hasta la final, no han dejado de sorprender a propios extraños y ha dejado de lado el discurso de que un plantel conformado por puros jugadores mexicanos no puede competir en la Liga MX.

Basado en un esquema donde no hay un centro delantero fijo, el equipo de Paunović ha basado gran parte de su éxito gracias a la consolidación de su línea defensiva, que sólo ha recibido dos goles en cinco partidos de liguilla hasta el momento, y un medio campo dinámico que ataca al rival con velocidad.

Del otro lado se encuentran los Tigres, que llegan a esta instancia con sed de revancha luego de que en la final del Clausura 2017 cayeran ante Chivas en un partido marcado por las polémicas arbitrales.

Gignac, Nahuel Guzmán, Javier Aquino y Guido Pizarro, quienes formaban parte de ese equipo que quedó subcampeón, buscarán aguarle la fiesta al rebaño, en su casa y ante su gente por lo sucedido hace seis años.

A lo largo del torneo Tigres tuvo que reponerse a distintas dificultades. Primero perdieron a Diego Cocca, quien había tomado las riendas del equipo para esta temporada y dejó su cargo para tomar el timón de la selección mexicana de futbol. Marco Antonio “El Chima” Ruiz tomó las riendas del equipo pero los malos resultados provocaron que la directiva lo destituyera. Finalmente, el uruguayo Robert Dante Siboldi entró al quite para intentar salvar la temporada.

En contra de todos los pronósticos, Siboldi obtuvo su pase al repechaje al terminar en el séptimo lugar de la tabla. En la primera fase vencieron 1-0 al Puebla, en cuartos de final sorprendieron al eliminar al Toluca, el cuarto lugar general. Al igual que Chivas, los Tigres llegan a la gran final del futbol mexicano luego de haber dejado en semifinales a su odiado rival, los rayados de Monterrey, equipo que terminó como superlíder en la fase regular con 40 puntos y que llegaba a la liguilla como el gran favorito para alzar el título.

Pese a que pareciera que los mejores años de sus grandes figuras ya han quedado atrás, los Tigres de Siboldi se han hecho de nuevas armas. Sebastián Córdova, Diego Lainez, Nicolás López y Nico Ibáñez tendrán la responsabilidad de balancear la báscula a su favor.

