Max Verstappen triunfa en el GP de Mónaco; “Checo” Pérez termina hasta el lugar 17

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha afianzado su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras imponerse este domingo con bastante comodidad en el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin), que ha logrado su mejor resultado de la temporada y quinto podio de la temporada.

No ha habido excesiva emoción en las calles del Principado, pese a la aparición en un momento de la carrera de la lluvia, algo que no ha afectado prácticamente ni al actual campeón, siempre con mucha ventaja sobre el asturiano, ni a éste, que pese a un error con la elección de los neumáticos, ha mantenido una segunda posición desde la que apenas ha podido inquietar al ganador.

El piloto francés Esteban Ocon (Alpine) ha firmado una gran carrera para conseguir la tercera plaza, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) sólo ha podido ser octavo pese a salir desde la cuarta posición de la parrilla de salida.

