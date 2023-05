INE: 4 mil 702 de Coahuila y Edomex ejercen voto anticipado y en prisión preventiva

El INE contabilizó la participación de cuatro mil 702 personas en estas modalidades de votación para las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, así como para las diputaciones locales en el caso de la primera entidad.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Durante las jornadas de votación anticipada y voto en prisión preventiva realizadas en Coahuila y Estado de México, un total de cuatro mil 702 personas ejercieron su derecho al voto en las elecciones para las gubernaturas en ambos estados, así como para las diputaciones locales en el caso de la primera entidad, informó el Instituto Nacional Electoral (INE) esta tarde.

Unas cuatro mil 530 personas que no han recibido una sentencia votaron en 21 centros penitenciarios, del 15 al 19 de mayo. Estos datos fueron recabados del “Informe de avance en la implementación de la Prueba Piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local (PEL) 2022-2023 en los estados de Coahuila y México”.

Por otro lado, 172 personas votaron de manera anticipada. Sólo 17 personas no participaron en este proceso. Cabe mencionar que, según el Instituto Electoral, esta modalidad está dirigida a la ciudadanía que por alguna limitación física no puede acudir a una casilla.

En el caso de los votos emitidos desde los centros penitenciarios, el INE destaca que, para este ejercicio, la “Lista Nominal de Electores definitiva de Personas en Prisión Preventiva para los PEL 2022-2023” (LNEVA), quedó integrada por un total de cuatro mil 991 registros.

En esa lista se incluyeron cuatro casos adicionados por sentencia favorable en juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, refirió.

Sobre este ejercicio, la Consejera electoral Carla Humphrey resaltó la necesidad de proporcionar credenciales a las personas en prisión preventiva, así como la de identificar la razón por las que las personas deciden no ejercer su voto aún cuando eestán en condiciones de hacerlo.

En el caso de las personas que ejercieron su derecho al sufragio de manera anticipada, se contabilizaron los votos de 71 de las 79 ciudadanas y ciudadanos que conformaron la LNEVA en Coahuila. En el Estado de México se contaron 101 de las 110 personas cuyo registro fue procedente en la entidad.

El INE explicó que, en la entidad del norte del país, cuatro de las ocho personas con voto anticipado que no sufragaron se debió a que no estaban en condiciones de ejercer su voto. Asimismo, dos fallecieron, una cambió de domicilio y una más no quiso votar.

En el Estado de México —agregó— cinco de los nueve casos en los que no se recabaron los votos de las personas con posibilidad de hacerlo a través de esta modalidad fue por fallecimiento. Además, tres no estuvieron en condiciones de votar y una no contaba con credencial de elector.