Los candidatos de Coahuila son arropados en cierres de campaña; piden ir a las urnas

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– Los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila cerraron esta tarde sus campañas electorales a una semana de que se realicen las votaciones en la entidad.

MANOLO JÍMENEZ CIERRA EN PIEDRAS NEGRAS

Por medio de sus redes sociales, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) compartió que se presentó en el municipio de Piedras Negras con su equipo para hacer oficial el cierre de su campaña política rumbo a la elección de nuevo Gobernador de la entidad.

“En el cierre de campaña de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en la región norte y 5 Manantiales”, puso en una primera publicación con una foto en la que se ve a simpatizantes del candidato que ondeaban banderas del PRI.

En otra publicación, Jiménez Salinas agradeció a quienes lo acompañaron en el cierre de su campaña y aseguró que se llevará el triunfo electoral de la semana próxima.

“Con el triunfo del 4 de junio, vamos a honrar la confianza de nuestra gente cumpliendo. ¡Con tu voto vamos #PaDelanteCoahuila!”, escribió.

Desde el pasado 27 de mayo, el candidato del tricolor estuvo presentandose en diversos eventos para dar los cierres de su campaña en la región de la Laguna, en Torreón; y en la región Centro-Desierto, en Monclóva.

ARMANDO GUADIANA TIJERINA VISITA VARIOS MUNICIPIOS PARA EL CIERRE

El candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, realizó un recorrido por varios municipios de la entidad para cerrar su campaña electoral.

“A una semana de tener una cita con la historia para continuar la Transformación de ‘Ya Saben Quién’ en nuestro estado. Estamos destinados a poner fin a casi 100 años de corrupción y malos gobiernos. ¡Llegó el momento de sacar al #PRI de #Coahuila!”, escribió en una de sus publicaciones.

De acuerdo con el perfil de Twitter del morenista, se presentó en las localidades de San Carlos, Paloma De Los Santos, así como en Piedras Negras.

“Seguimos recorriendo nuestro estado, comprometidos con la llegada de la #4T a #PiedrasNegras y a todo #Coahuila. Este 4 de Junio, ¡Salgamos a votar TODO #Morena y defendamos la esperanza del #CambioVerdadero, @CJacoboRdz”, añadió.

Más tarde compartió una publicación del actual Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en la que expresó su “reconocimiento” al Partido Verde Ecologísta de México por declinar a favor de Guadiana, dejando de lado a su candidato, Lenin Pérez.

“Expresamos nuestro amplio reconocimiento a la decisión del @partidoverdemex de declinar su candidatura a la gubernatura de Coahuila y de convocar a sus simpatizantes a votar en favor de Armando Guadiana, candidato de Morena. Para consumar la transformación, no hay otro camino que la democracia y no hay otro instrumento que la unidad”, expresó Durazo.

LENIN PÉREZ SE PRESENTA EN TORREÓN Y ACUÑA

El ahora candidato de la Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, hizo acto de presencia esta tarde en el municipio de Acuña para hacer el cierre de campaña del candidato a Diputado Beto de Luna.

Con fotos en las que se ve mucha menor presencia que la de sus contendientes, Lenin Pérez se acercó a la gente de Acuña para recalcar que no renunciará a su candidatura, como lo dijo ayer.

Precisamente la mañana de ayer, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció , en una conferencia de prensa donde no estuvo su candidato Lenin Pérez Rivera, que se sumaría a la candidatura del morenista Armando Guadiana para la gubernatura de Coahuila. Horas más tarde el abanderado de la alianza “Rescatemos Coahuila” advirtió en un mensaje: “No declinaré”.

Con el anuncio, Lenin Pérez sólo se quedaría con el apoyo del partido local Unidad Democrática (UDC).

A una semana de la elección, Mario Delgado, acompañado de Armando Guadiana, Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde y el Senador Manuel Velasco, anunció que Lenin Pérez declinó a favor del candidato de Morena.

Horas más tarde, Lenin Pérez, candidato de la alianza “Rescatemos Coahuila”, conformada por los partidos Verde Ecologista y UDC, aseguró que no declinaría por Guadiana. “No aceptamos imposiciones”, dijo en un videomensaje difundido esta tarde.

Pérez arremetió en contra de la dirigencia de su partido, de quienes dijo “tienen una profunda ignorancia de lo que vivimos en Coahuila” y “creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o a su antojo”.

RICARDO MEJÍA CIERRA CAMPAÑA BAJO LA LLUVIA

Bajo un cielo amenazante de lluvia, el candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja cerró este domingo campaña en la capital del estado.

“Es la hora de la libertad y es el tiempo de Coahuila, no podemos estar a merced de juegos sucesorios del 2024, Coahuila no es rehén”, aseveró Ricardo Mejía frente a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El candidato estuvo acompañado de militantes y simpatizantes así como de diputados federales y regidores petistas; también de líderes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Coahuila, como José Guadalupe Céspedes, y Laila Yamile Mtanous.

Miguel Ángel Wheelock, invitó a la ciudadanía a votar Ricardo Mejía, resaltó qué hay panistas y morenistas trabajando en favor del PT.

De la mano de su hija Camila, quien portaba un guante de dinosaurio, Ricardo Mejía aseguró que llegar al final de la campaña fue una odisea, y agradeció el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad.

“Coahuila no es estado de relleno en el concierto nacional, Coahuila es estado, Coahuila no se vende, Coahuila no se negocia”, resaltó.