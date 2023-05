CNDH pide detener espionaje a altos funcionarios, periodistas y ciudadanos de México

La CNDH lamentó el presunto espionaje contra el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a detener las prácticas de espionaje contra altos funcionarios y cualquier otro ciudadano, las cuales se han estado investigando desde hace varios meses en el país, y en particular el software Pegasus.

La CNDH afirmó que durante los últimos días ha trascendido en diversos medios de información el presunto espionaje en contra del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y otros colaboradores suyos, a través de dicho sistema.

“Es de señalar que esta Comisión Nacional, integró un expediente en atención a la queja presentada por personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la que argumentaron que, entre los años 2015 y 2016, fueron objeto de intentos de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de mensajes de texto ‘maliciosos’, que incitaban a presionar dominios que fueron identificados por una organización como causantes de la infección por el sistema Pegasus”.

Por ello, se emitió la Recomendación General 47/2022, a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), como consecuencia.

“Por la ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional: su impacto en la libertad de expresión, el derecho a defender los derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del Estado mexicano”, se lee en el comunicado.

La Comisión también señaló que este mismo año se inició una investigación por presunto espionaje en contra de personas que participan en organizaciones civiles de Derechos Humanos, sin encontrarse con elementos que presuman que el Gobierno federal, o alguna entidad del mismo, actualmente utilice el sistema Pegasus o realice espionaje.

Por lo mismo, “sería importante esclarecer quién o quiénes estarían ejerciendo este tipo de prácticas, a todas luces condenables e inadmisibles en un Estado democrático, pero sobre todo a qué intereses sirven, por lo que llama muy respetuosamente a los involucrados a aportar todos los elementos con que cuenten para que se trasciendan las especulaciones y se investigue debidamente”.

El martes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó es su conferencia de prensa matutina que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue espiado, tal y como reveló un día antes The New York Times. Sin embargo, dijo que no se sabe si fue a través de Pegasus y negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuviera detrás.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntó si tenía conocimiento del tema. “Sí, [Alejandro Encinas] lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, compartió.