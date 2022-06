Gustavo de Hoyos pide a MC preservar “el puente” de la alianza y “no dinamitarlo”

Gustavo de Hoyos aseguró que lo más conveniente para la oposición es encarar los próximos procesos electorales coaligados, pero dijo, en caso de que Movimiento Ciudadano mantenga su postura de competir por separado, Va por México seguirá de pie.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México, organización que ha impulsado el proyecto de un sólo bloque opositor, hizo un llamado a Movimiento Ciudadano para preservar “el puente” de una posible coalición con Va por México y “no dinamitarlo”, luego de que Dante Delgado, líder máximo del partido naranja, reiteró que no se unirá a la alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Pienso que la ultima palabra no está dicha. Desde Sí por México hemos señalado una y otra vez que la condiciones políticas van variando paulatinamente, falta un buen tramo para saber si al final de cuentas habrá coalición o no en el 2023, en el 2024 que incluya a Movimiento Ciudadano. A mí me parece que lo que deben hacer unos y otros y es el llamado que les hacemos normalmente en privado es que si no quieren cruzar el puente, tampoco dinamitarlo, esperar mejor que las circunstancias vayan definiendo los acontecimientos”, dijo De Hoyos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que lo más conveniente para la oposición de cara a los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila de 2023, y la elección presidencial de 2024, es sumar todas sus fuerzas para poder hacerle frente a Morena.

“Sería ingenuo, sería necio no reconocer que Morena ha tenido un crecimiento en las últimas elecciones, pero me parece que es razón de más para decir que hoy las oposiciones veamos por qué llegamos a este punto. Lo que me parece que sería una conclusión y lo digo en un futuro próximo, en 2024, las oposiciones les conviene ir unidad. No veo una posibilidad de competitividad real rumbo a 2024 si no es a través de esta coalición”.

Este día, Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, reiteró que su partido no se unirá a la alianza Va por México para las próximas elecciones presidenciales de 2024 y pidió que ya no lo inviten a subirse al “Titanic”.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Asimismo, calificó a la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) como una “verdadera tragedia electoral”.

Además destacó que MC, a diferencia de los “partidos autoproclamados de oposición”, “es y será con las y los ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones de México en la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país”.

Apenas el pasado 12 de junio, el coordinador nacional de MC ya había adelantado que su partido competirá solo en 2024, puesto que aceptar la coalición con Va por México sería “ir al precipicio”.

Ante esta situación Gustavo de Hoyos recalcó que lo más conveniente para la oposición es encarar los próximos procesos electorales coaligados, pero en caso de que Movimiento Ciudadano mantenga su postura de competir por separado, Va por México seguirá de pie.

“Yo he dicho reiteradamente que la mejor opción para la oposición es ir coligada en su conjunto, es decir, incluir a MC, pero también he dicho categóricamente que en caso de que MC determine competir de manera aislada o bien competir en el otro bloque de ‘Juntos haremos historia’, la coalición Va por México va para delante, de eso no hay duda”.

A pregunta de Álvaro Delgado sobre Sí por México, agrupación formada por Claudio X. González y de la que él mismo es cofundador, ha buscado convencer a Movimiento Ciudadano de sumarse a su movimiento, el empresario indicó que sí han mantenido reuniones con el partido naranja, pero no ha habido avances.

“Sí hemos tenido varias reuniones, en aspectos generales no he encontrado, al menos en esas reuniones, una negativa definitiva, irrevocable, total. Creo que MC a través de sus dirigentes está tomando el posicionamiento que le conviene a su estrategia política”.

El empresario Claudio X. González ha realizados diversos llamados a Movimiento Ciudadano para que se sume a Va por México y así poder derrotar a Morena en la elección presidencial de 2024, sin embargo, el partido naranja ha declinado las invitaciones.

Sí por México está formado por 400 organizaciones, muchas de ellas empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o religiosas y conservadoras, como la Coalición por la Familia y la Vida, la Red de Líderes Católicos y la Magna Coalición de Líderes Provida.