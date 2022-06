Cifra de muertos por sismo en Afganistán asciende a 1,200; la ONU apoya con 10 mmdd

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS).- El balance de muertos a causa del terremoto registrado la semana pasada en el este de Afganistán ha ascendido a mil 200, según han indicado las autoridades, una cifra entre la que figuran más de 150 niños, tal y como ha señalado Naciones Unidas.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha manifestado que al menos 155 niños han muerto y cerca de 250 han resultado heridos a causa del seísmo, con el 86 por ciento de las víctimas mortales en el distrito de Giyan, en la provincia de Paktika.

El organismo ha indicado además que cerca de mil 900 viviendas quedaron destruidas en los distritos de Giyan, Barmal —en Paktika— y Spera, en Jost, mientras que “muchos más” habrían sufrido daños materiales extensos y “están en riesgo de colapso”.

Asimismo, un total de siete escuelas han sufrido daños materiales, mientras que se han entregado cerca de mil tiendas de campaña a las zonas afectadas para hacer frente a la falta de refugio para los damnificados.

“Siguen existiendo múltiples desafíos logísticos, incluidos unos canales de comunicación limitados como resultado de la caída de las redes de telefonía móvil en Paktika y Jost y la mala condición de las carreteras en el distrito de Spera”, ha manifestado.

Por su parte, el Secretario General adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, anunció el sábado la entrega de diez millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) “para ayudar con la respuesta inmediata al seísmo”.

