Cerca de 150 mil menores de 5 a 11 años han recibido la vacuna contra COVID: Gatell

El Subsecretario López-Gatell anunció que entre el miércoles 29 y el jueves 30 de junio llegará el segundo embarque de la vacuna Pfizer a fin de continuar la vacunación en menores de edad.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó esta mañana que en el primer día de vacunación contra la COVID-19 en menores de cinco a 11 años de edad se aplicaron cerca de 150 mil dosis.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario de salud recordó que ayer inició la aplicación de la vacuna Pfizer a menores de edad en 11 entidades federativas, en donde se aplicaron 146 mil 699 dosis, lo cual representa el uno por ciento de cobertura para este grupo de edad.

“Ayer arrancamos oficialmente, en algunas entidades federativas lo pudieron hacer desde el domingo, pero el conjunto arrancó el lunes en 11 entidades federativas con casi 150 dosis aplicadas. Fue una experiencia muy positiva, una gran colaboración de padres, madres, abuelas, abuelos, familiares en general de la comunidad”, dijo.

El Subsecretario de Salud anunció que esta semana llegará el segundo embarque de esta farmacéutica con un millón 998 mil dosis pediátricas para continuar con la vacunación a este sector de la población.

Además, explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la segunda dosis sea aplicada entre cuatro a cinco semanas después de la primera, aunque señaló que la evidencia reciente indica que es mejor esperar hasta el punto máximo de este intervalo, es decir, hasta ocho semanas después de su aplicación, pues refirió que “eso confiere un mayor grado de protección contra la COVID”.

“Para niñas y niños de 12 a 17 años, y también lo será para cinco a 11 años, es mejor esperar hasta el punto máximo de ese intervalo, hasta ocho semanas, porque se ha encontrado que eso confiere un mayor grado de protección, de eficacia en la protección contra COVID-19”, remarcó.

⚠️OJO Para menores de edad se recomienda aplicar la segunda dosis de la vacuna #Covid_19 entre un mes y dos meses después de aplicar la primera. pic.twitter.com/FPOumZPI9Q — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 28, 2022

Finalmente, Hugo López-Gatell recomendó a las familias no dejar de vacunar a los menores de edad. “Ya está la vacuna, está la capacidad de hacerlo, no deje de vacunarlo. Y para padres y madres de niños de 12 a 14 años no olvide la segunda dosis, cuenten entre cuatro a ocho semanas, si puede esperarse más, cerca de las ocho semanas para ponerle la segunda dosis”, concluyó.