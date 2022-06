La EMA estudia la posible aprobación de la vacuna Imvanex contra la viruela símica

Por Maria Cheng

LONDRES, 28 de junio (AP) — La Agencia Europea de Medicamentos está estudiando si una vacuna para la viruela elaborada por la compañía Bavarian Nordic puede ser autorizada para la viruela símica, en medio de un brote de la enfermedad en el continente.

En Europa, la vacuna ha sido autorizada en adultos para la prevención de la viruela, que está relacionada con la viruela símica.

EMA reviews data to extend use of the smallpox #vaccine Imvanex against #monkeypox and advises that Jynneos from the 🇺🇸, can be used in the 🇪🇺 as a temporary measure. 👇#PublicHealth #HealthUnion

— EU Medicines Agency (@EMA_News) June 28, 2022