“Puede ser el último contrato que ‘Checo’ Pérez firme”, advierte director de Red Bull

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 28 de junio (ASMéxico).- Hace unas semanas, Sergio Pérez reveló que se visualiza entre cuatro o cinco años más en la Fórmula 1, luego de haber renovado con Red Bull hasta el 2024. Dicho objetivo podría no cumplirse al menos no en Red Bull, pues el director del equipo, Christian Horner, aseguró que la reciente renovación con la marca de las bebidas energéticas, podría ser la última que firme el piloto mexicano, pues el tema de la edad es un factor para dentro de dos años.

“Sergio no se está haciendo más joven, tiene 32 años de edad ahora y puede ser el último contrato que él firme” señaló Horner en el debate organizado por The Cambridge Union.

Dichas declaraciones surgieron cuando Christian Horner fue cuestionado sobre el impacto que generó la reciente renovación de “Checo” Pérez en los pilotos jóvenes que tiene Red Bull en su Academia. El jefe del equipo aseguró que para pilotos como Pierre Gasly o Alex Albon debe ser “frustante” que el segundo asiento de Red Bull esté ocupado, sin embargo, también dijo que si en algún momento “Checo” no da resultados en 2023 o 2024, se les podría abrir una oportunidad en estos dos años.

