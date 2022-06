ONU: “Egoísmo” de países impide un acuerdo global para la protección de los océanos

Por Barry Hatton

LISBOA, 28 de junio (AP) — Algunos países no aceptan que los océanos del mundo les pertenecen a todos y su “egoísmo” está obstaculizando un acuerdo global sobre la protección de estas vastas extensiones del planeta, acusó el lunes el jefe de las Naciones Unidas.

Guterres se reunió con funcionarios de alto nivel y científicos de más de 120 países que asistieron a la Conferencia sobre los Océanos de la ONU, la cual se lleva a cabo en Lisboa a lo largo de cinco días. También estaban presentes activistas frustrados por el fracaso para establecer normas internacionales que pudieran asegurar la sostenibilidad de los océanos.

La ONU aspira a que la conferencia que comenzó el lunes dé un nuevo impulso a las prolongadas labores para alcanzar un acuerdo mundial sobre los océanos.

