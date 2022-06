¿Cómo gestionar tu privacidad en WhatsApp? La app ya te permite hacer estos cambios

MADRID, 28 Jun. (Europa Press) – WhatsApp es una aplicación que facilita la comunicación aunque algunas personas acaban abusando de características como la última hora de conexión o la actualización de estado, dando lugar a situaciones incómodas o incluso de acoso, que la compañía intenta revertir con sus últimos cambios.

La aplicación de mensajería ha introducido recientemente nuevos controles de privacidad que permiten a los usuarios ajustarlos para proteger su información en características como la última conexión, la información y la foto de perfil o el estado.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

— WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022