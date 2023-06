Lilly Téllez ha sido morenista, luego panista pero no-panista, y ahora... "ciudadana"

La Senadora Lilly Téllez pasó en unos años de pertenecer a la denominada Cuarta Transformación a saltar al PAN, y de ahí a plegarse a la ultraderecha con su respaldo a la Carta Madrid del partido español Vox. Ahora, la legisladora se asumió en la trinchera “ciudadana”.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Lilly Téllez pasó, en apenas cuatro años, de periodista a morenista y de morenista a panista. Pero no es panista, o al menos no aparece en el padrón electoral de ese partido. Y ahora que ha decidido denunciar como inequitativo y tramposo al proceso interno de la oposición para elegir candidato o candidata presidencial, se dice “ciudadana”.

Sin embargo, la Senadora panista tiene claro lo que sí es: una mujer de derechas. De la “derecha moderna”, como dijo, emocionada, el pasado 5 de mayo junto a sus compañeros panistas –de los que ha tomado distancia– reunidos en Aguascalientes.

“A nadie debería avergonzarle defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería de avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral, a los que no caben en ciertas identidades”, expresó en esa ocasión.

La Senadora se ha bajado este miércoles del proceso presidencial de la oposición. La carrera de Téllez a la Presidencia de la República duró poco más de un año. En febrero de 2022 se autodestapó y para agosto de ese año anunció una gira para apuntalar sus aspiraciones. Este miércoles se ha salido de la contienda al cuestionar el método de selección de la oposición.

El breve paso de Lilly Téllez, una exconductora de TV Azteca, por la política ha mostrado su capacidad para cruzar todos los espectros de la política en tiempo récord. Se tomó de la izquierda y usó el tsunami lopezobradorista de 2018 para llegar a su escaño y de ahí pasó a la ultraderecha y ahora al lado “ciudadano”.

Fue en diciembre de 2017, a pesar de su abierto conservadurismo y de no contar con una trayectoria política, que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador la invitó a Morena. Nunca se afilió al partido, pero aceptó unirse y consiguió ser candidata al Senado por Sonora, su estado natal.

Así, ella, Lopez Obrador y Alfonso Durazo, actual Gobernador del estado, participaron en mítines de la campaña presidencial que terminó en el triunfo de Morena en 2018. Parecía una nueva etapa de Téllez en la que lejos quedaba la periodista que se dijo asombrada con las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y le llegó a preguntar sobre “su valentía para gobernar”.

No fue así. Tan solo dos años de haber estado como Senadora Morena renunció a la llamada Cuarta Transformación y en junio de 2020 se brincó al Partido Acción Nacional (PAN) y no se detuvo allí: pronto se pasó hasta la ultraderecha, con la que tiene muchas cosas en común: en septiembre de 2021 firmó la Carta Madrid “contra el comunismo” promovida por el partido ultraconservador Vox.

Pero incluso en el panismo simuló.

Fue el 28 de marzo de 2022 cuando Téllez informó que se había afiliado al PAN, pero formalmente no existe como panista: Su nombre no aparece en el Registro Nacional de Militantes, el padrón oficial partidario. Una fuente explicó al periodista de SinEmbargo, Álvaro Delgado, que la Senadora no figuraba en el Registro porque no ha cursado el “Taller de Introducción al Partido (TIP)”, que es un requisito obligatorio para tramitar la afiliación y adquirir los derechos como panista.

Lo cierto es que la Senadora Téllez escaló en las encuestas presidenciales, colocándose como la principal aspirante de la oposición en la mayoría de las encuestas, una situación que la perfiló como la favorita, pero que al mismo tiempo la confrontó con la cúpula panista, en particular con el Diputado Santiago Creel a quien señaló de haber impuesto la recolección de firmas para poder avanzar en el proceso interno de la oposición.

“Recopilar un millón de firmas cuesta MÍNIMO 30 millones de pesos ¿Pues quién te financia @SantiagoCreelM ?”, cuestionó la exconductora de Tv Azteca a Creel, mentor político del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y uno de los principales liderazgos con los que actualmente cuenta el panismo. El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox —tiempo en el que entregó múltiples permisos a casinos— ha sido vinculado por el expresidente Felipe Calderón con “los cadeneros”, un grupo de dirigentes panistas que controla el padrón.

En su mensaje de este miércoles, Lilly Téllez puso en duda de nueva cuenta el método de la oposición para designar a su aspirante presidencial e indicó que este bloque “no sólo debe ser freno del régimen autoritario sino alternativa y ejemplo”. La Senadora señaló que no se puede combatir la ilegalidad en la que aseguran que ha incurrido Morena con su proceso interno violando ellos mismos la Ley. “No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, dijo Téllez, quien durante meses ha estado junto a varios personajes del “viejo régimen” del que ahora habla desde la trinchera “ciudadana” en la que ahora se ha asumido.

Parte de la fórmula que funcionó a Téllez para adquirir protagonismo en la contienda presidencial se debió al discurso que adoptó, en el cual abrazó las causas más conservadoras del panismo como su posición en contra de la libertad reproductiva de las mujeres o su lucha contra “el comunismo”.

De hecho, entre las iniciativas que ha presentado como legisladora hay una al artículo 22 de la Constitución para que este sea modificado de la siguiente manera: “No se promoverá acción o política alguna que atente contra la vida y dignidad de los seres humanos, cuidando especialmente a niñas, niños y adolescentes en todas sus etapas de desarrollo”.

En ese mismo discurso que ha adoptado Lilly Téllez, ha dado cabida a la polémica mediante insultos, improperios y una abierta confrontación hacia el Presidente López Obrador, a quien ha llamado “violador serial de la Constitución” y a quien había prometido encarcelar en caso de ganar la Presidencia, un proceso del cual ahora declinado por “congruencia y sentido ético”. No obstante, ha dicho que se mantendrá en esa fórmula que le ha dado réditos: “seguiré levantando la voz y denunciando a este Gobierno corrupto, inepto y mentiroso porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir”.