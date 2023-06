Claudia critica “dedazo” de oposición; Adán desglosa gastos y Ebrard lo cuestiona

Adán Augusto aseguró que ha gastasdo más de 300 mil pesos en su primera semana de recorridos, dinero que provino de su propio bolsillo; por su parte, Fernández Noroña arremetió contra publicidad de precandidatos y dijo que llamará a Mario Delgado.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Las diferencias entre los precandidatos y el ataque a la oposición ante la disolución de su Consejo Electoral Ciudadano han sido los temas principales en este miércoles en que han continuado los recorridos de la y los aspirantes a contender por la Presidencia en 2024 desde la izquierda.

De los seis candidatos de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

HAY “DEDAZO” EN LA OPOSICIÓN, ASEGURA SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay “dedazo” en el proceso interno de la oposición para designar a su candidato o candidata presidencial en 2024.

Durante su visita a Acapulco, Guerrero, la exmandataria capitalina habló sobre la forma en que el bloque opositor definirá a su aspirante presidencial, luego de que su Consejo Electoral Ciudadano fuera disuelto apenas un día antes de su anuncio.

“Ya se les hizo tan complicado el proceso que ya les renunciaron los que iban a decidir cómo iba a ser el proceso porque allá si hay dedazo”, dijo.

Aseguró que, pese a que se definen como un frente cívico, de cívico “no tienen nada”.

En Acapulco tuvimos un encuentro lleno de alegría con la comunidad del bello Puerto. Ahí conversamos con mujeres afromexicanas, que han escrito muchos episodios de lucha para alcanzar la igualdad, así como para construir un México sin racismo, sin discriminación y sin violencia… pic.twitter.com/7yw2Vdqsad — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 28, 2023

Además, señaló al empresario Claudio X. González por ser el probable actor en definir quién representará a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en los comicios electorales del próximo año.

Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que la salida de varios académicos como Sergio Aguayo del Consejo Electoral Ciudadano, que organizaría una consulta nacional para elegir al candidato presidencial de la oposición en el 2024, del cuál él también formaba parte hasta su disolución anunciada hoy, se debió a diferencias con el PRI, PAN y PRD que decidieron cambiar de último minuto las reglas previamente establecidas para intervenir de manera directa en el proceso.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el exconsejero electoral indicó que el hecho de que los partidos políticos decidieran participar en la organización y dirección del ejercicio provocó que cinco de once miembros que conformaban el Comité Electoral Ciudadano decidieran hacerse a un lado.

“El hecho de que apareciera un componente que no se había planteado que es la participación de los partidos en el seno del órgano que va a organizar y va a arbitrar el ejercicio, eso generó una diferencia en la naturaleza del órgano que inicialmente se conformó y por eso justamente algunos de los compañeros manifestaron ya que no podrían participar ya con la presencia de los partidos políticos por razones diversas, cada quien se ha referido a esas razones”.

La imposición de miembros al Consejo Electoral Ciudadano por parte de los partidos políticos provocó la disolución del llamado “mini INE”, un órgano que nacería con presencia partidista contra la propuesta de elegir candidato presidencial sin que las fuerzas tradicionales metieran mano.

ADÁN AUGUSTO TRANSPARENTA GASTOS

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que durante su primera semana de gira por el país gastó la cantidad de 395 mil 683 pesos, resultando en un promedio de 56 mil 526 pesos diarios.

Durante su visita en el estado de Sonora, Augusto López detalló que del total de lo gastado, la mayoría, equivalente a 293 mil 235 pesos, fueron empleados para solventar gastos de logística en los eventos.

En el concepto de transporte, incluyendo combustible, vuelos y casetas, gastó 83 mil 234 pesos; y otros 13 mil 279 pesos han sido empleados para hospedaje.

🔴 @adan_augusto López Hernández desglosa gastos de su gira por el país ante el pueblo de Guaymas, #Sonora. pic.twitter.com/d7H81RGNS7 — Al Momento 4T (@Almomento4T) June 28, 2023

Asimismo, en alimentos se gastó la cantidad de cuatro mil 185 pesos, y atribuyó “gastos menores” a la cifra de mil 750 pesos.

El exfuncionario aseguró que dichos gastos han provenido de su propio bolsillo, ya que él declinó los cinco millones de pesos que designó Morena a cada uno de sus precandidatos para poder emplearse en sus respectivas giras.

Adán Augusto llevó a cabo asambleas informativas en los municipios de Guaymas y Navojoa.

En el puerto de Guaymas, informamos cuáles han sido los resultados de la Cuarta Transformación. Nos toca defender la continuidad de este gran movimiento y transmitir el legado de quienes lo construyeron. pic.twitter.com/DVWFkLPRiq — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 28, 2023

EBRARD CRITICA DESGLOSE DE ADÁN AUGUSTO

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón se lanzó contra el Adán Augusto López luego de que éste dijera que ha gastado casi 400 mil pesos durante su primera semana de gira promocional por el país.

“¿Tú le creíste?”, preguntó Ebrard durante un encuentro con medios de comunicación en Nuevo León, estado que hoy acudió para visitar y proseguir con su recorrido.

En la ciudad de Monterrey, el exsecretario de Relaciones Exteriores insistió en la falta de transparencia en el origen de recursos que sus contrincantes de partido han empleado para financiar sus respectivos recorridos y actos promocionales, por lo que exhortó nuevamente a Morena a que tome medidas al respecto.

“No hay una transparencia clara de cuál es el origen de los recursos y en la proporción de recursos que se están gastando”, añadió.

Esta no es la primera vez en que Ebrard arremete contra el gasto público de los demás precandidatos de la izquierda, sobre todo Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Ayer, en un evento organizado en el kiosko del centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, denunció la “evidente desproporción” de los recursos utilizados por algunos precandidatos de Morena en sus recorridos por el país.

“No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja; somos un pueblo sabio, como dice el Presidente”, señaló.

Advirtió que el nivel de gastos es muy alto, por lo que exhortó al partido que “revise el tema” y ponga un límite al gasto. “Nos van a aportar cinco millones, pero no hay tope”, añadió.

Reencuentro en Coyoacán : iniciamos recorridos en nuestra querida ciudad. pic.twitter.com/L3z8fO5cr5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 27, 2023

Marcelo Ebrard se reunió con el sector médico, jóvenes y simpatizantes en Nuevo León rumbo a 2024.

En una reunión realizada en el Parque Fundidora, señaló que la electromovilidad y el desarrollo automotriz será el futuro del estado y del país.

“Nuevo León va tener un desarrollo muy grande en todo lo que tiene que ver con industria automotriz, la llegada de Tesla lo va acelerar y todo lo que tiene que ver con manufactura. Lo que yo sé hasta ahorita, [es que] hay cuando menos 190 empresas por instalarse aquí sobre lo que es Nuevo León y Coahuila”, dijo.

Posteriormente, visitó el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde agradeció a los especialistas médicos por su labor durante la pandemia de COVID-19.

Además, destacó la importancia de la construcción de un sistema universal de salud, el cual no sólo es a través de la inversión, sino también con mejor organización y preparación.

“El sistema que tenemos hoy está repartido, porque se fundó en 1940. Aporta a los trabajadores, empresarios y Gobierno; luego están las distintas instituciones a cargo de los estados, los institutos y universidades. Es un esfuerzo gigante”, añadió.

Más tarde en el día, tuvo una comida a puerta cerrada con representantes de la Unión Granadera Regional de Nuevo León.

Visita al Hospital Universitario de la UANL para agradecerles su enorme labor durante la pandemia del COVID-19 y dialogar sobre el futuro sistema universal de salud . Alegría y entusiasmo encontré. pic.twitter.com/b3hqKtokKD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2023

MONREAL SE SOLIDARIZA CON FAMILIARES DE SECUESTRADOS EN CHIAPAS

Ricardo Monreal Ávila, Senador con licencia, expresó esta tarde su solidaridad con familiares de los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas que fueron secuestrados el día de ayer por hombres armados.

Durante un evento realizado en Palenque, el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deseó que las personas secuestradas se encuentren sanos y salvos, y que tampoco haya impunidad.

“El pueblo de Chiapas merece vivir en paz, estar en la tranquilidad. Somos más los buenos que los malos y los malos no nos pueden afectar ni generar miedo o temor a seguir viviendo en la comunidad”, agregó.

Además, sugirió al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas a que no negociar con el crimen ni con delincuentes, sino que simplemente aplicar la Ley contra los culpables.

Gracias, Chiapas, por la compañía en las asambleas informativas. Ese estado tiene una gran riqueza de recursos naturales, que es necesario seguir protegiendo.

Continuaremos nuestro recorrido por el país, así que les comparto la agenda de los próximos días. pic.twitter.com/27f8gua5nG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 28, 2023

“Tenemos una cosa pendiente: reforzar la seguridad, tenemos como Cuarta Transformación la prioridad de que la gente viva sin temor, sin miedo, que pueda caminar sin que sea molestada, trabajar sin que sea extorsionada, que pueda dedicarse al comercio sin que les pidan dinero de manera ilegal los grupos del crimen organizado”, dijo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas informó esta mañana que subió el número de policías privados de su libertad por un grupo de civiles armados en el municipio de Ocozocoautla, pues pasó de 14 a 16 elementos, y que se detuvo a dos personas por su presunta relación con los hechos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad chiapaneca detalló que desplegó un operativo con más de mil elementos para ubicar y localizar a las 16 personas que fueron privadas de la libertad en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla y dar con los responsables de esta comisión de delito.

La titular de la dependencia, Gabriela Zepeda Soto, recapituló que la SSPC recibió ayer a las 16:20 horas el reporte de los hechos, en los que un autobús transportaba a 33 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría, cuando fueron interceptados por civiles armados, quienes obligaron a 16 hombres a salirse el transporte.

Además, la Secretaria dio un mensaje en video en el que mencionó que estará en constante comunicación con las familias de los trabajadores secuestrados, y que les darán, a través de un equipo especializado, atención psicológica para su salud mental.

La Comisaria General de la SSPC destacó también que detuvieron a dos personas del sexo masculino que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos, por lo que “se iniciaron las diligencias de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades”.

Esta mañana apareció un video donde se puede observar a los elementos secuestrados. En el material difundido en redes sociales, uno de ellos habla a la cámara y pide al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas la renuncia de tres funcionarios de la SSPC, a cambio de ser liberados.

El hombre también solicitó, a nombre de todos sus compañeros, que el Gobernador destituyera a Francisco Orantes Abadía -señalado por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, al Comisario Roberto Jair Hernández Terán -presunto colaborador del Cártel de Sinaloa-, y a Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Preventiva.

#Urgente.

Los 14 empleados de la Policía Estatal en #Chiapas están vivos. Aquí sus plagiarios difunden un video grabado en horas de la madrugada de este miércoles, a través del cual piden la destitución de tres mandos policiales para que sean liberados. pic.twitter.com/z0WUvF8H7d — Cheché Torres (@Chechetc) June 28, 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que el Gobierno federal ya trabaja en el rescate de los trabajadores de la SSPC de Chiapas, y mencionó que los hechos se tratarían de una confrontación entre grupos criminales.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

El Diputado del PT con licencia, Gerardo Fernández Noroña, insistió en que la contienda interna de Morena y partidos aliados sea pareja, pues señaló la existencia de condiciones a favor de otros aspirantes.

Luego de llegar a Ciudad del Carmen, Campeche, el legislador petista dijo que hablaría con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para solicitarle la remoción de bardas publicitarias de sus contrincantes, las cuales ha denunciado por estar en desplegadas en muchos puntos del país.

“Le voy a hablar a Mario Delgado parra que quite las bardas. Me decían que le mande una carta, pero puede tener un efecto diferente al que yo busco que es que haya más equidad”, dijo.

Pese a ciertas diferencias, Noroña dijo estar confiado en el proceso interno, pues muchas encuestas lo han colocado en el tercer y cuarto lugar.

“Las plataformas de mis compañeros fueron mucho más poderosas, sus recursos son visiblemente más fuertes, el uso de aparatos no es correcto, pero se sigue dando y tendrá que corregirse, pero aún así soy optimista de que les vamos a ganar”, añadió.

— Con información de Álvaro Delgado y Alejandro Páez-Varela