ENTREVISTA, parte 2 | Adán Augusto es el PRI, dice el maestro que despertó a AMLO

Villahermosa, Tabasco, 28 de junio (SinEmbargo).– Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, “no representa a la izquierda, es priista, sigue con la mentalidad priista”, planteó en entrevista Rodolfo Lara Lagunas, quien fue maestro de Civismo de Andrés Manuel López Obrador cuando tenía 13 años y estudiaba la secundaria en la Escuela Federal No. 1 Jaime Torres Bodet de Macuspana.

El profesor Rodolfo Lara habló con Los Periodistas, programa que se transmite en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, y analizó a los aspirantes presidencial de la llamada Cuarta Transformación, en ese sentido cuestionó que Adán Augusto llevara a cabo un mitin en Minatitlán junto “con los charros” de Ricardo Aldana, sucesor de Romero Deschamps, en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Lara Lagunas, quien fue Secretario de Educación de Tabasco en el gobierno del perredista Arturo Núñez, señaló a su vez que Marcelo Ebrard Casaubón fundó el Partido del Centro Democrático “y ya el solo nombre le está diciendo cuál es su posición, entonces se correría al centro y correrse al centro es de tener el proceso de transformación”.

De los otros prospectos presidenciales, Rodolfo Lara Lagunas dijo que a Gerardo Fernández Noroña, le tiene mucho respeto.

“Nos llevamos muy bien, fuimos compañeros en la Cámara en el 2009, yo no lo conocía, nos hicimos amigos, lo respeto mucho, un hombre muy preparado, diario trae un libro nuevo, es capaz, es obviamente una garantía de la izquierda. El problema es que aunque yo no quiera menospreciar, no ha tenido oportunidad de gobernar ya sea un ayuntamiento, una gubernatura y parece mentira, pero no es lo mismo decir discursos, hacer crítica, que ya agarrar el toro por los cuernos y montarlo y con esto no quiero decir que él no pudiera ser capaz”.