El “Tata” Martino será el nuevo técnico de Messi en el Inter Miami a partir de julio

Fort Lauderdale, Florida, EU, 28 de noviembre (AP) — El Inter Miami confirmó el miércoles a Gerardo “Tata” Martino como su nuevo técnico, y volverá a dirigir a Lionel Messi desde el próximo mes.

Martino ya fue el entrenador de Messi, primero con el Barcelona y luego con la selección de Argentina.

Messi anunció a inicios de mes su intención de fichar con el Inter Miami de la MLS una vez expire su contrato con el Paris Saint-Germain, su club los últimos dos años.

Citado en un comunicado del club, el estratega de 60 años declaró que “estoy muy emocionado de unirme a un gran club… y sé que juntos podemos lograr cosas importantes”, dijo Martino.

Se prevé que Messi debute con el Inter Miami el 21 de julio contra el Cruz Azul de México por la Leagues Cup como local en el estadio DRV PNK. El primer partido del astro argentino en la MLS también podría en casa, midiéndose contra Charlotte el 20 de agosto.

El volante Sergio Busquets, quien jugó bajo las órdenes de Martino en el Barça, también se unirá al Inter Miami en julio, en medio de versiones de que contemplaría añadir más refuerzos al plantel.

Messi y Martino se vieron el sábado pasado en Rosario, ciudad natal de ambos, al participar en la despedida de Maximiliano Rodríguez, volante de la Albiceleste en tres mundiales

La primera sociedad Martino-Messi fue en 2013, año en el que fue contratado para dirigir al Barcelona. Pero apenas duró una temporada, luego que el club azulgrana naufragó en los octavos de final de la Liga de Campeones, perdió ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey y dejó escapar el título de la Liga española en la última fecha al empatar con el Atlético de Madrid, los eventuales campeones.

Coincidieron en la selección cuando Martino asumió en agosto de 2014, poco después del Mundial de Brasil y la salida de Alejandro Sabella. Otra vez el ciclo estuvo marcado por sinsabores, perdiendo dos finales de la Copa América ante Chile — ambas por penales — en 2015 y 2016.

Martino estaba sin trabajo desde que se desvinculó como técnico de la selección de México, una etapa que concluyó magramente el año pasado con la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo en Qatar. Fue el peor resultado de una selección mexicana en un Mundial desde que se despidió en la primera ronda del torneo de 1978 en Argentina.

