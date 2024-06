Biden: “Ya no debato como antes, pero sé decir la verdad”; Obama le reafirma su apoyo

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reaparecido este viernes en un acto electoral tras su fallido debate televisado con el aspirante electoral republicano, Donald Trump, y ha salido al paso de las críticas asumiendo que, aunque sea mayor, él sabe “decir la verdad“.

El Presidente, que es ya el virtual candidato del Partido Demócrata a la espera de ser confirmado en la convención nacional, ha defendido que se ve capaz para presentarse de nuevo. “No me presentaría si no creyese, de verdad, que puedo hacer este trabajo”, ya que “hay muchas cosas en juego”, ha advertido.

Así, ha tratado de contraponer su imagen presidenciable con la de un Trump del que recordó sus múltiples causas judiciales, afeándole también que no se hubiese comprometido sin ambages a respetar los elecciones de noviembre. El magnate republicano ya puso en cuestión el proceso de 2020, que derivó incluso en un asalto al Capitolio.

Biden ha aprovechado además para exponer algunas de sus grandes líneas de campaña, que pasan entre otras cosas por ampliar la atención sanitaria y por “defender a las mujeres de Estados Unidos”, un aspecto este último en el que ha vuelto a plantear la consagración del derecho al aborto en una ley federal, aunque para ello en realidad depende del Congreso.

OBAMA RESPALDA AL PRESIDENTE

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha salido este viernes en apoyo de su amigo y actual mandatario, Joe Biden, y ha señalado que, aunque “las malas noches de debate también ocurren”, en las elecciones de noviembre hay “muchas cosas en juego”.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024