“El corrupto no es de izquierda, el tramposo no es de izquierda”, dice el Presidente

Ya en diversas ocasiones el mandatario mexicano ha dejado claro que la democracia es fundamental en el proceso de selección de los precandidatos presidenciales de su partido rumbo a 2024.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador amonestó esta mañana, duro y directo, a sus compañeros de partido: los que hacen fraude electoral, los corruptos y los que quieren triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales, “no son de izquierda”. Se trata de otro mensaje hacia el interior de Morena, de cara a la lucha por la sucesión. Esta misma semana dijo que pedir “piso parejo” era “menospreciar a la gente” porque es el pueblo, sostuvo, el que elegirá a la candidata o candidato que representará al movimiento en 2024.

“No se puede hacer política sin pueblo, sin amor al pueblo. Y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampas, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático no es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. Puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales no es de izquierda. Ese es conservador. Oportunista. Arribista. Convenenciero. Corrupto”, aseguró el Presidente de México a sus compañeros de partido.

López Obrador advirtió que todavía hay “esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios; esas malas mañas. Entonces si va a haber una elección, que cada quien decida, libremente. Que no haya injerencia de nadie y también que no se simule porque si la gente no acepta a alguien y no vota por uno, no por eso ‘no hubo democracia, porque yo no salí’. No. Respetar a la gente, respetar al pueblo. La voluntad de la gente, la voluntad del pueblo”.

Antes, el Presidente afirmó: “Y si salen por por allí algunos mapaches los manden… lejos, lejos, lejos. Y que demuestren que son buenos ciudadanos, que no son manipulables y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude. Y que la libertad no se implora, se conquista. Y que sólo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo respeto a los borregos”.

“Si llegan allí con que ‘traigo línea, yo soy el bueno’. Sí, eres el bueno y vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. ‘Es que mira, traigo foto con Andrés Manuel, mira, jugamos canicas juntos’. Pues sí, puede ser. Pero no hay dedazo. Y evitar ser acarreado”, dijo.

El Presidente pidió a los militantes de Morena no votar “por hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito hasta les molesta que la gente les hable. Decía el General Lázaro Cárdenas que no había cosa que le molestara más que eso”.

López Obrador ha mandado mensajes duros en estos días. Apenas el lunes dijo que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de su partido, Morena, algo que desinfla los intentos desde el interior por descalificar desde ahora el proceso para 2024. Dijo que “quienes apuestan a las trampas les va mal”, zanjando las acusaciones hechas sobre todo por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Monreal y Ebrard han advertido que no habría “piso parejo” en Morena. El Presidente los ha puesto en aprietos porque su precampaña está basada en esa queja.

“Tengan cuidado”, advirtió López Obrador. “No hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”.

“Y cuando se habla de que ‘no hay piso parejo’ es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien, o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo está rechazando la gente. Tiene un efecto de búmeran. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que el pueblo es manipulable. Pues no. Esto cambió. Hay fraudes que se han cometido últimamente pero no les ha alcanzado, no les ha servido. La gente está muy consciente, y lo mismo: darle toda la confianza a los ciudadanos”, agregó el Presidente.

“La encuesta no falla. Y si se quiere ser candidato ‘haiga sido como haiga sido’, ser Gobernador o Presidente ‘haiga sido como haiga sido’, pues no. Y lo otro: no salí yo, no hay democracia; si salgo yo, sí hay democracia. Los que venimos del movimiento no luchamos por cargos, luchamos por principios”, expresó el Jefe del Ejecutivo federal.

“En todos los partidos se tiene que buscar la democracia. Siempre. Más si se viene de una lucha opositora por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco [Morena], aunque tengo licencia porque me desempeño, y es para mí un orgullo, como Presidente de México, y [por lo tanto] represento a todo el pueblo”, agregó.