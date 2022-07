Madame Web: Filtración de FOTOS del rodaje revela aspecto de su protagonista

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 28 de julio (ASMéxico).- Madame Web, la nueva película del Spiderverse de Sony Pictures, se está rodando en estos momentos en la ciudad de Boston y gracias a varias escenas en exteriores ya tenemos el aspecto que tendrá el personaje protagonista interpretado por Dakota Johnson.

Así, la actriz luce un look prácticamente calcado al de Julia Carpenter de Marvel Comics, confirmando así su personalidad y descartando la de Cassandra Web, la Madame Web original, una anciana en silla de ruedas con grandes poderes psíquicos.

DAKOTA JOHNSON SERÁ JULIA CARPENTER

Esta revelación abre las puertas a la especulación y cómo podría afectar al Spiderverse esta versión concreta de Madame Web. Como los aficionados a los cómics sabrán, Julia Carpenter fue una vez Spider-Woman, obteniendo posteriormente los poderes de la Madame Web original (Cassandra Web) para intervenir directamente en varias historias del multiverso arácnido.

NEW: Dakota was seen on the set of “Madame Web” on July 23 in Chelsea, Massachusetts. #DakotaJohnson pic.twitter.com/UZ3k0OkrFA

— Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) July 26, 2022