Bernard Cribbins, Wilfred Mott en Doctor Who, muere a los 93 años de edad

LONDRES, 28 de julio (AP).- Bernard Cribbins, un querido artista británico cuya carrera de siete décadas abarcó desde la comedia Carry On hasta la televisión infantil y Doctor Who, falleció. Tenía 93.

El agente Gavin Barker Associates anunció la muerte de Cribbins el jueves.

“La contribución de Bernard al entretenimiento británico es incuestionable”, dijo. “Fue único, tipificando lo mejor de su generación, y todos los que tuvieron el placer de conocerlo y trabajar con él lo extrañarán mucho”.

Un actor de carácter cálido y paternal, Cribbins fue una presencia infantil para varias generaciones de británicos. Interpretó al mozo de estación Albert Perks en el clásico cinematográfico de 1970 The Railway Children y prestó su voz a todos los personajes de The Wombles, una serie animada de la década de 1970 sobre una familia de criaturas excavadoras que vivían bajo Wimbledon Common en Londres.

Cribbins también fue la voz de la ardilla de seguridad vial Tufty Fluffytail en una serie de películas de información pública, y ostentaba el récord de más apariciones (más de 100) en la serie de televisión infantil Jackanory.

Nacido en una familia pobre en Oldham, al noroeste de Inglaterra, en 1928, Cribbins dejó la escuela en su adolescencia y comenzó como director de escena y actor secundario en el teatro de repertorio regional.

Pasó a las producciones del West End antes de aparecer en una vertiginosa variedad de películas británicas, incluida la comedia de 1960 Two-Way Stretch junto a Peter Sellers; en 1966 Doctor Who, spin-off Daleks’ Invasion Earth 2150 AD; la parodia de James Bond de 1967 Casino Royale; y uno de los últimos thrillers de Alfred Hitchcock, Frenzy en 1972.

Apareció en varias películas de la saga Carry On, fue una estrella invitada memorable en la comedia de situación clásica Fawlty Towers y estuvo entre los 10 mejores éxitos con las canciones de comedia “Hole in the Ground” y “Right Said Fred”.

Una generación más joven conocía a Cribbins como Wilfred Mott, un compañero del Doctor de David Tennant, cuando Doctor Who fue revivido a principios del siglo XXI. Apareció en otra serie infantil de la BBC, Old Jack’s Boat, entre 2013 y 2015, y filmó escenas a principios de este año para un próximo especial del 60 aniversario de Doctor Who.

El productor ejecutivo de Doctor Who, Russell T. Davies, recordó a Cribbins como “un actor maravilloso”.

“Soy muy afortunado de haberlo conocido”, dijo Davies. “Gracias por todo, mi viejo soldado. Una leyenda ha dejado el mundo”.

La esposa de Cribbins durante 66 años, Gill, murió el año pasado.