Wall Street abre con leve alza luego de reporte sobre contracción de economía de EU

NUEVA YORK, 28 de julio (AP).— Los precios de las acciones subían levemente el jueves en la mañana al inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, tras reportarse que la economía estadounidense se contrajo por un segundo trimestre consecutivo.

Tanto el índice S&P 500, como el promedio industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq iban con alza de menos de un punto porcentual.

With investors still chewing on the post Fed meeting comments made by Chair Powell yesterday, the initial GDP print for 2Q 2022 will likely have a strong influence alongside this morning’s avalanche of quarterly earnings reports.https://t.co/LqUKXuJx1d

— Nasdaq (@Nasdaq) July 28, 2022