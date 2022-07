AMLO se reúne con su Gabinete en Palacio Nacional; evalúan programas y obras

El Presidente de México se reunió con los titulares de las dependencias federales, además de responsables de los Programas para el Bienestar y de obras de infraestructura para buscar estrategias para el reforzamiento de la política de austeridad y reducción del gasto.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves por la tarde con integrantes del Gabinete federal, así como responsables de los Programas para el Bienestar y de obras de infraestructura para analizar una estrategia que cambie la política de Austeridad Republicana a una de Pobreza Franciscana.

El mandatario federal indicó a través de sus redes sociales que evaluó con ellos el avance y analizaron los desafíos de la economía actual en el país, en un momento en que la actividad económica en el país presentó una disminución mensual de 0.2 por ciento en mayo de 2022, respecto al mes anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“También reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con intensidad, profesionalismo, honestidad y en beneficio de nuestro único amo: el pueblo de México. Este equipo es excepcional: todas y todos tienen convicciones y son auténticos servidores públicos”, expresó en Twitter.

Nos reunimos con integrantes del gabinete, responsables de Programas para el Bienestar y de obras estratégicas. Evaluamos el avance y analizamos los desafíos. 1/2 pic.twitter.com/A2XfqfSiTS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 28, 2022

La reunión se produce después de que en conferencia de prensa esta mañana desde Palacio Nacional, López Obrador anunció un reforzamiento de la política de austeridad y reducción del gasto, pero descartó que esto generara un recorte de personal en el Gobierno.

“Lo que es sagrado es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos. No hay recortes [de personal] y eso es lo que vamos a ver hoy y también vamos a proyectar el presupuesto que por Ley tenemos que enviar estos días un anteproyecto al Congreso”, dijo.

Asimismo, el Ejecutivo aseguró que no habría “dificultad” y que no se detendría ninguna obra pública con los recortes. “No vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio”, aseguró.

“La austeridad no es un asunto administrativo, es de principios“ Pese a las constantes reducciones en el gasto del Gobierno, "sí hay siempre márgenes" para pasar de la "Austeridad Republicana" a la "Pobreza Franciscana", dijo el presidente. pic.twitter.com/4ViywJdkgW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 28, 2022