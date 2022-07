VIDEO: Integrantes de Los Dos Carnales encaran a hombre con arma en pleno concierto

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Integrantes de la agrupación Los Dos Carnales enfrentaron a un hombre armado en pleno concierto en Michoacán, México.

A través de la plataforma de TikTok circula un video de los hechos, en el que se ve a un hombre armado apuntando con el arma de fuego a los miembros del dúo musical mientras estaban interpretando el tema “La pregunta del millón” en el municipio de Ario de Rosales en Michoacán.

“Los Dos Carnales se enojan”, se lee en la descripción del video compartido por la usuaria @rosyinfante31.

Ante los hechos, “Poncho” Quezada, integrante de la banda, detiene la música y le hace señas a su hermano, Imanol Quezada, para que se acerque junto a él.

“¿Para qué me enseñas la pistola? No me vas a asustar con eso, yo también soy hombre”, se escucha decir a “Poncho” en el video.