VIDEO: Pantalla gigante cae en concierto de la banda de K-pop Mirror; hay 3 heridos

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Momentos de terror vivieron los asistentes del concierto de la banda de K-pop, Mirror, luego de que minutos después de haber iniciado el show una de las pantallas gigantes que se encontraba colgada arriba del escenario cayó sobre uno de los bailarines.

Las fotos y videos del accidente, que ocurrió este jueves en un concierto de la banda en el estadio Hong Kong Coliseum, al sureste de China, se encuentran circulando por las redes sociales.

En los videos se aprecia el momento en el que los integrantes de Mirror y sus bailarines cantaban y bailaban cuando la enorme pantalla impacta en uno de ellos, de inmediato se escuchan los gritos de horror de los asistentes.

De acuerdo con varios reportes de medios locales, el evento fue cancelado y evacuado de inmediato, posterior a los hechos, el manager de la banda salió a hablar con los asistentes y pedir perdón por lo ocurrido.

Asimismo, los medios reportan tres personas lesionadas hasta el momento y fuera de peligro al bailarín que recibió el golpe. Por otra parte, las autoridades correspondientes, ni el recinto han revelado las causas del incidente; sin embargo el estadio donde se presentó la agrupación ya tenía varios reportes por problemas de seguridad.

BREAKING: As many as 3 people injured when massive video screen falls on stage at Mirror concert in Hong Kong https://t.co/wMRXdwY4xt

— South China Morning Post (@SCMPNews) July 28, 2022