Ordeña en ducto de Pemex en Tabasco provoca derrame en río; afecta a 600 mil personas

Aseveró que el origen del derrame fue controlado y se trabaja en el control de los residuos en los afluentes. Momentos antes se detuvieron las plantas Cunduacán y Huimanguillo, así como por último la planta la Isla 1 en Centro, Tabasco.

“Lo pertinente fue para porque cualquier hidrocarburo las dañaría y no podemos correr el riesgo. Mientras eso no deje de fluir no podemos reiniciar operaciones”, indicó.