¿Cómo se fiscalizarán las internas? ¿Deben renunciar los funcionarios? #LoQueSabemos

La Consejera electoral Claudia Zavala explicó en entrevista con Café y Noticias cuáles son los principales Lineamientos que normarán los procesos internos tanto de Morena y sus aliados como de la oposición.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la noche del miércoles los Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los Procesos Políticos, es decir las reglas para los procesos internos del oficialismo y la oposición en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las reglas acordadas por el órgano electoral establecen, por ejemplo, que al tratarse de procesos internos en los partidos políticos para un nombramiento dentro de estos no es necesario que los contendientes renuncien a sus cargos públicos, siempre y cuando no descuiden sus funciones. De igual forma se establece el tope de gastos que tiene cada uno de los aspirantes, el cual será de poco más de 34 millones de pesos.

“Estamos hablando de procesos políticos al interior de los partidos. Hay tres partidos de un lado, tres partidos del otro lado. Las reglas de esos procesos internos las pusieron ellos para generar la equidad al interior de su contienda, de su participación porque no van fuerzas políticas a un cargo de elección popular, van personas que estén en partido políticos al interior para representar un cargo del partido, no otra cosa. Eso es lo que se nos dijo que debíamos normar y cuidar la contienda electoral”, explicó a Café y Noticias la Consejera electoral Claudia Zavala.

Zavala precisó que la legislación mexicana les impone a los servidores públicos deberes precisos que se contemplaron en los Lineamientos Generales aprobados. Es el caso del uso imparcial de los recursos, es decir que no se destinen a otra cosa que no sea la función pública; que la propaganda institucional sea para la función y no para el proceso político; además se les prohibió acudir en días hábiles a eventos de carácter político, no obstante, matizó que los legisladores sí pueden asistir aún en días hábiles “porque es parte de la función que realizan”.

“Los registrados son servidores públicos y legisladores y tendrán las prohibiciones y podrán participar, pero ojo, en su participación no pueden usar recursos públicos, no pueden ir con los insumos que les pueda dar el Legislativo, no pueden hacer eso, eso quedó normado”, puntualizó la Consejera electoral.

En el caso de las renuncias que se dieron dentro del oficialismo, Zavala indicó que esto se debió por las reglas que se acordaron en ese proceso interno. “Nosotros ahora en los Lineamientos le pedimos al partido político de Morena y también a las otras fuerzas políticas que nos manden todos los documentos de cómo normaron su proceso. Morena salió públicamente a decir que era una regla (la separación de sus cargos). Nosotros ahora vamos a ver cómo lo normaron”.

“Nuestra mirada como autoridad tiene que ver en qué no pueden hacer como servidores públicos para cuidar de frente al proceso electoral”, apuntó Zavala.

De igual forma en los Lineamientos se determinó que se contabilizará el gasto en la propaganda que se ha desplegado en vía pública y redes sociales siempre, la cual cuando no debe tener carácter electoral. En cuanto a los espectaculares que se han denunciado en fechas recientes, el órgano electoral ordenó su retiro, de no ser así se sumarán como gastos de precampaña.

En ese sentido, la Consejera electoral refirió que los partidos políticos nunca estuvieron exentos de cumplir con sus obligaciones de fiscalización, aunque aclaró que ahora el INE les ha instruido cómo deben reportar todo lo que han gastado tanto las fuerzas políticas como las personas que están participando.

“Estamos hablando que es el financiamiento ordinario, y ahora hicimos un apartado específico para los procesos políticos que se están llevando a cabo. Los partidos políticos ya tenían la obligación de reportarlo dentro de los tres días siguientes a que hicieron el gasto, ahora lo único que van a hacer es reclasificar para poderlo vigilar”, señaló.

Pero, ¿qué pasa con las aportaciones que vienen de terceros, sobre todo a causa de que los aspirantes, sobre todo del oficialismo, han señalado que son militantes y simpatizantes quienes han colocado espectaculares y publicidad y no ellos?

“Si le genera un beneficio para este proceso político pues se cuantificará, si no lo tienen reportado nosotros veremos el beneficio y lo cargaremos como un beneficio para este proceso político, eso es como normalmente operamos en fiscalización”, ahondó.

En caso de que el informe que presenten los partidos o los aspirantes sea opaco, la Consejera Zavala explicó que la Ley prevé un catálogo de omisiones y en el caso de no presentar la información de gastos de campaña y precampaña “es muy severa por la opacidad que se da en un proceso político y lo único que nosotros estamos haciendo ahora es aplicar el mismo catálogo de sanciones”.

La fiscalización de los Procesos Políticos estará a cargo del INE, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). De acuerdo con los Lineamientos, el periodo sujeto a fiscalización iniciará con el acuerdo o convocatoria para la celebración del Proceso Político y concluirá con la publicación de los resultados o declaración final.

Esta Unidad realizará monitoreos y visitas de verificación para identificar actos tales como eventos y recorridos, así como distribución o colocación de propaganda realizados por los Sujetos Obligados o Personas Inscritas, de conformidad con la normativa vigente en materia de fiscalización. El monitoreo deberá documentarse mediante acta circunstanciada de cada recorrido.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez