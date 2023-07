Restos de los 5 familiares mexicanos son repatriados de Nepal tras morir en accidente

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Los restos de cinco turistas mexicanos que componían una familia de Nuevo León fueron extraditados desde Nepal, un par de semanas después del tráfico accidente donde además de ellos murió también el piloto del helicóptero que los trasnportaba.

“En relación al trágico accidente de helicóptero ocurrido el 11 de julio de 2023 en el Distrito de Solukhumbu, provincia de Koshi, Nepal, en el que fallecieron cinco personas mexicanas y un piloto nepalí, la Embajada de México en India, concurrente ante Nepal, informa que han concluido todos los trámites administrativos necesarios para identificar, cremar y trasladar a territorio nacional los restos mortales de la familia mexicana fallecida en Nepal”, informó la Embajada en India.

“Siendo así, el traslado a México de los restos mortales se realizó hoy, viernes 28 de julio de 2023. La Embajada de México en India reitera sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas”, añadió.

En relación al trágico accidente ocurrido en Nepal, seguimiento (regarding the tragic helicopter accident that occurred in Nepal, follow-up). pic.twitter.com/ZObzkD3gk3

