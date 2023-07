Juan García, secretario general del Tribunal Administrativo de Oaxaca, es detenido

La SCJN ordenó ayer mantener en sus cargos a los magistrados designados por el Congreso de Oaxaca y frenar la operación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Juan Edy García Coronado, Secretario General del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Oaxaca, fue detenido este viernes por presuntos delitos contra la administración de justicia.

El funcionario del órgano disuelto por el Gobierno del morenista Salomón Jara, fue aprehendido en la capital estatal por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

La detención también se da a un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara mantener en sus cargos a los magistrados designados el sábado pasado por el Congreso de Oaxaca y frenar la operación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO), que sustituiría al Tribunal de Justicia Administrativa (TJAO).

"Juan Edy García Coronado":

Por la detención del ex secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Juan Edy García Coronado, por los presuntos delitos contra la administración de Justicia. pic.twitter.com/cUKd3DQbdl — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 28, 2023

Juan Edy García, nombrado en su cargo el 17 de mayo de 2018, se encuentra en calidad de presentado para investigar algunos expedientes que llevaban en el Tribunal que desapareció por decreto.

El pasado 22 de julio, diputadas y diputados de Oaxaca aprobaron la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa y con ello el despido de 12 magistradas y magistrados.

Cinco días después, la SCJN suspendió la operación del TJACCO y ordenó mantener en sus cargos a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAO), después de que el órgano que fuera reemplazado mediante una reforma aprobada en fast track por el Congreso local.

#LaCorte evaluará la constitucionalidad de la reforma al @TJAO_Oaxaca del pasado 22 de julio. Para preservar los derechos que pudieran estar en riesgo, ordenó la suspensión del decreto impugnado. Consulta el boletín 👉 https://t.co/7GPzbyWsfl pic.twitter.com/dNbfVsINYf — Suprema Corte (@SCJN) July 28, 2023

La Comisión de Receso de la SCJN admitió el jueves a trámite la Controversia Constitucional 396/2023, que impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad, aprobado el sábado 22 de julio por el Congreso estatal.

Asimismo, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de la Corte, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.

Ante todo, se concedió la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado.