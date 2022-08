Liliana, quemada viva, acusa indiferencia de autoridades en NL; busca ayuda en redes

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Liliana Fernández sobrevivió a un intento de feminicidio que le dejó quemaduras en varias partes del cuerpo. A casi cinco meses de la agresión, denuncia que la Fiscalía de Nuevo León no tiene avances en el caso, autoridades han minimizado la violencia que vivió y a ello se suman los problemas económicos que junto a su familia ha tenido que sortear para pagar su tratamiento médico.

A inicios marzo, antes de ser privada de la libertad y violentada sexualmente por hombres que trataron de asesinarla prendiéndole fuego en el municipio de Salinas, la joven de 23 años buscó ayuda porque un hombre comenzó a amenazarla con agredirla a ella y a su familia; pidió auxilio al número de emergencia del 911, incluso recuerda que una patrulla acudió al lugar que rentaba y donde vivía en ese momento, pero le dijeron que no podían apoyarla. Desde entonces, la desconfianza a las autoridades estatales creció.

Liliana pasó un mes en coma y otros dos en recuperación. En junio, cuando en búsqueda de justicia y apoyo para su tratamiento médico narró en redes sociales la agresión que vivió, la Fiscalía estatal puso en duda su versión al asegurar que en un primer momento, en marzo, ella declaró que resultó herida por encontrarse en un predio que se incendió.

La mujer también lamentó cómo fue revictimizada por personal ministerial cuando le realizaron exámenes médicos y psicológicos.

Liliana reconoció que desde antes de hacer público su caso y acudir con las autoridades estatales dudó del trato que recibiría porque en Nuevo León llevaban meses creciendo las exigencias de cientos de mujeres al Gobierno del emecista Samuel García para garantizar su seguridad.

En ese contexto, la Fiscalía que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero aseguró en junio que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Secretaría de las Mujeres la apoyaron, pero Liliana denunció que de la primera sólo recibió algunas cremas y parches de buprenorfina –un analgésico–, mientras que de la segunda una atención psicológica temporal. SinEmbargo cuestionó al Gobierno estatal sobre la atención que han brindado a Liliana, pero no obtuvo respuesta.



Actualmente la joven depende económicamente de su esposo, pues por ahora sus heridas le impiden retomar su trabajo. La falta de recursos ha motivado a Liliana a pedir ayuda en sus redes sociales para continuar con su tratamiento, ahí comparte el número de cuenta de su esposo para recibir depósitos, y aunque también la acompaña la Fundación Michou y Mau, al no poder pagar el quirófano y el material de curación en el hospital de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a donde fue trasladada tuvo que retrasar una cirugía programada para este 29 de agosto.

“Antes trabajaba en una tienda de abarrotes ahorita a veces tengo que ir al mercado a vender porque no, no completamos los medicamentos son de 3 mil 500 para arriba y no, no nos alcanza. Yo me voy a vender al mercadito, pero ahorita el doctor me dijo que no, porque como hay mucho polvo se me pueden infectar las heridas y no he podido ir. Por eso hago los videos, para que la gente se dé cuenta de todo lo que [mi familia y yo] estamos pasando”, expuso.