Gobierno enfrenta críticas por Plan de Estudios. SEP niega que se devalúe educación

Ante las críticas generadas por el Nuevo Plan de Estudios, la SEP y el mismo Presidente han asegurado que este proyecto no disminuirá la calidad de los contenidos y recuperará áreas de estudios que se habían dejado de lado. En tanto, expertos en temas educativos afirman que el programa tienen muchas interrogantes por resolver y llega en un contexto muy difícil para el sistema educativo.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Nuevo Plan de Estudios impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha abierto un nuevo frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de que no se enfoca en problemas como el rezago educativo y el abandono de miles de alumnos durante los dos últimos dos años de pandemia.

El viernes pasado, el Presidente dijo en su conferencia mañanera que el plan no perjudicará ni a maestros, mucho menos a los alumnos, e indicó que “lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría, entonces inventan y calumnian”.

La SEP presentó este nuevo modelo que se aplicará en la educación preescolar, primaria y secundaria el pasado 16 de agosto. En esa ocasión dijo que se comenzará a aplicar a través de una prueba piloto a partir del ciclo escolar 2022-2023 en 960 escuelas de todo el país desde el próximo 29 de octubre.

De acuerdo con las autoridades educativas, este nuevo plan se basará en siete Ejes Articuladores: Pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igual de género, inclusión, vida saludable, artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura.

También, contará con cuatro campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y De lo humano a lo comunicativo.

“Todos los cambios tienen riesgos, pero este es mucho mayor porque no le pone atención a lo importante, porque desfonda a la educación pública, además de que la pandemia mejoró lo que más o menos funcionaba bien y echó a peder lo que no funcionaba. El abandono escolar y los aprendizajes que es lo importante no están en la mira ni del Presidente, ni de la SEP”, dijo Dr. Carlos Ornelas, Profesor de educación y comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, en entrevista con SinEmbargo.

En tanto, Marco Fernández, Coordinador del programa de educación en México Evalúa y Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, afirmó que existen muchas incertidumbres en torno al nuevo plan de estudios e indicó que éste llega en un momento “difícil” para la educación en el país.

“Hay un montón de incertidumbres, porque por un lado llega en un contexto muy difícil para el sistema educativo en términos de la caída de la matrícula, estamos hablando que en preescolar, primaria, secundaria y medio superior perdimos a más de un millón de alumnos, a eso súmale que apenas están haciendo un diagnóstico de la afectación de los aprendizajes, llevamos dos años de pandemia y no sabemos cuánto dejaron de aprender los chicos”.

De acuerdo con la SEP, este nuevo plan de estudio tiene como propósito formar a ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes.

El plan destaca como elementos relevantes el hacer efectivo el derecho a la educación de los y las estudiantes como prioridad del Sistema Educativo Nacional, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza de aprendizaje y integración curricular.

“En el piloteo pretendemos que participen todas las entidades federativas. En este momento estamos trabajando en la definición de escuelas, pero de entrada les digo que nuestra propuesta es que nuestro piloto sea en 30 escuelas de cada entidad federativa cuyas características y tamaños nos permitan realizar este pilotaje”, dijo la Subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno durante la presentación del Plan.

Sin embargo, el Nuevo Plan de Estudios de la SEP ha generado un gran número de críticas e interrogantes por parte de figuras de la oposición, como Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que éste “condenará a la infancia mexicana al retroceso y a la mediocridad porque privilegia la ideología del partido oficialista y no la calidad educativa”.

Ante las críticas generadas en diversos ámbitos, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, hizo un llamado a los padres de familia a mantener la calma, pues dijo, el Nuevo Plan de Estudios no disminuirá la calidad de los contenidos y recuperará áreas de estudios que se habían dejado de lado.

“Es un movimiento nacional, no es el capricho de una persona. Darle tranquilidad a los padres de familia que deben estar preocupados por estos ruidos que se dan de tinte conservador, de tranquilidad, no se está disminuyendo la calidad de los contenidos, no van a desaparecer las matemáticas, la historia, sino todo lo contrario, se recuperan áreas de estudios que se habían dejado de lado porque antes no tenían utilidad en el mundo empresarial, se recupera la cuestión de historia, el civismo, el multiculturalismo que hay en el país”, dijo el funcionario en entrevista en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire el pasado 19 de agosto.

Marx Arriaga recalcó que el nuevo plan de la SEP no devaluará la educación, sino dotará una visión diferente y generar que los alumnos no asistan a las aulas con el único propósito de obtener buenas calificciones.

“No sé está devaluando la educación, todo lo contrario, se está dando un cambio a cómo enfrentar la educación ¿a qué vamos a la escuela? ¿Vamos para obtener una calificación, vamos para ser el mejor de la clase? ¿Formar a sujetos que no son conscientes a su entorno? La función de la escuela es más lúdica, más practica, más solidaria, en donde no solo se trata de una calificación, se trata de la búsqueda del bienestar”.

El director general de Materiales Educativos de la SEP indicó que en la charla con este medio que no es la primera ocasión en la que las autoridades mexicanas implementan un sistema de educación básica que no está planeado desde una cuestión neoliberal y que se enfoca en el bienestar de la comunidad.

“México por primera vez va a implementar una educación diferente, no centrada en el mercado, no desde una cuestión neoliberal, una cuestión individualistas, sino colocando a la comunidad en el centro y buscando que los fines de la educación sean formar a un ciudadanos que entienda qué es la democracia, qué es la equidad y que busque el bienestar, no solo personal, sino un bienestar en comunidad”.

A pesar de que las autoridades educativas tienen grandes expectativas con el nuevo plan, la realidad es que será difícil alcanzar las metas trazadas por la SEP, dijo el Dr. Carlos Ornelas.

“En términos retóricos es muy amplio, muy ambicioso y en términos de lo que se puede alcanzar creo que va a estar muy difícil”.

El académico de la UAM indicó que uno de los factores importantes a tener en cuenta para que el plan sea exitoso será el compromiso que tengan los maestros con sus alumnos y su profesión, pues recordó, en México muchos profesores no tienen vocación.

“El plan tiene mucho de ideología pero también mucho de lenguaje que le gusta a los maestros, si uno lee los documentos completos trata de desplazar la actividad de la escuela hacia la comunidad, por otra parte, dice que los maestros van a ser coautores del curriculum, de los planes que se van a llevar a cabo junto con las comunidades donde se encuentren. Puede ser que los buenos maestros, los que son dedicados, los que tienen vocación, sí hagan algo de estas actividades, interpreten y utilicen su criterio para llevar a cabo las partes de enseñanza, pero qué hay de esos maestros ‘vaquetones’, que hay bastantes también, esos que entraron por influencias, porque compraron la plaza, que no son maestros y otros que lo ven como un empleo y no como una profesión”.

Por su parte, Marco Fernández recalcó en el tema del rezago que existe en el país e indicó que las autoridades no han puesto la atención necesaria para hacer un diagnóstico y resolver esta situación.

“Ya tenemos un rezago educativo, tenemos un problema serio sobre la falta diagnostico. Tratar de ponerse a ver una nueva forma de capacitar cuando todavía no tienen claro cómo van a capacitar a los docentes me parece una irresponsabilidad […] No atiende el problema urgente que tenemos. Pareciera que la autoridad se resignó a no atender ese problema”.

Finalmente, ambos académicos coincidieron en que el programa piloto que empezará a aplicarse en octubre debió enfocarse en los niños de cuarto año, quienes fueron los más afectados por el confinamiento, pues recordaron, ellos comenzaron la educación primaria de manera presencial, luego pasaron año y medio a distancia y hace apenas unos meses regresaron a las aulas.

“El plan piloto, con todo que está muy limitado a 930 escuelas a primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria por una parte está bien, puede arrojar buena información sobre el comportamiento de los alumnos. La cosa es que escogen a los primeros años, pero por qué no escogen a los niños de cuarto año que estudiaron en primero presencial y luego pasaron dos años remoto y es probable que no hayan aprendido lo que se supone que debían haber aprendido”.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.