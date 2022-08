Líderes opositores engordan fake news y rebosan el plato de sus seguidores

Las fake news que involucran al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han difundido desde que éste se encontraba en campaña rumbo a la presidencia del país, y a su llegada no cesaron, por el contrario, se han vuelto tan comunes que el propio Jefe del ejecutivo nacional inauguró la sección llamada “Quién es Quién” dentro de su habitual conferencia matutina para desmentir la falsa información que circula en redes sociales en torno a su mandato y sus cercanos.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Desde que asumió la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha sido el personaje central de decenas de fake news, al punto que él mismo dedicó un espacio en su habitual conferencia mañanera para desmentir todos los rumores que giran en torno a él, su administración e incluso su familia.

Este tipo de información se ha propagado en los últimos años, a partir del boom de las redes sociales, el principal espacio en donde se han diseminado las noticias falsas, muchas de las cuales han sido retomadas por medios de comunicación y personajes de la política.

Las fake news que involucran al Presidente López Obrador datan de tiempo atrás. Por ejemplo, cuando él se encontraba en campaña rumbo a la presidencia de México, en marzo de 2018, el expresidente Felipe Calderón —su principal rival político— replicó un oficio que originalmente fue difundido por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, en el que se aseguró que un grupo de jóvenes al servicio del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro implementarían redes de apoyo en favor de la campaña del tabasqueño.

Sin embargo, el propio Freddy Gutiérrez, el dirigente juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela y quien presuntamente realizó el oficio, confirmó que el documento era falso.

Este tweet del Presidente @AndresPastrana_ es grave no sólo para Colombia sino, de ser cierto el comunicado –y confío plenamente en el Presidente- también para México, pues involucraría una intervención de organizaciones venezolanas para apoyar a @lopezobrador_ en redes sociales https://t.co/of22JidSyB — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 6, 2018

Totalmente FALSO este comunicado @andrespastrana_ falsificaron la firma y la papelería, la derecha está desesperada, eres un irresponsable, no podrán destruir jamás el legado de Chávez y de @NicolasMaduro https://t.co/bmwy7EEG42 — Freddy Gutiérrez (@FreddyJ_GG) March 5, 2018

También en marzo de 2018, se difundió en Facebook una imagen en la que se aseguraba que Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador, era propietario de un automóvil Lamborghini Aventador color negro, y que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del entonces candidato presidencial, era la dueña de un Mercedes Benz blanco.

El sitio Verificado 2018 desmintió esas afirmaciones, y aclaró que la imagen del Lamborghini databa de 2011 cuando un bloguero identificado como Jake Ehrlich publicó la foto del auto en el que se encontraba su amigo identificado como Kaveh. Mientras que el Mercedes blanco era propiedad de Eva Cadena Sandoval, entonces Diputada en Veracruz.

En 2018, el mismo sitio exhibió a la fanpage de Facebook nombrada Amor por México por difundir fake news en contra de Morena y en especial del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. El sitio detalló que la página empezó a publicar contenido en favor del expresidente Felipe Calderón pero después cambió su nombre y sus publicaciones eran noticias falsas en contra del tabasqueño y su equipo. Por ejemplo, ahí se aseguró que el abuelo de Beatriz Gutiérrez Müller había sido un general nazi o que una de las propuesta de López Obrador era la de eliminar al Ejército mexicano, y aunque toda esta información fue desmentida en su momento, la página continúa vigente.

Entre todo este cúmulo de información que circula en internet, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón no sólo han sido de los personajes críticos contra el actual Gobierno, también son los que más se han dedicado a difundir noticias falsas que involucran al Jefe del Ejecutivo federal y a sus colaboradores.

Sus respectivas cuentas de Twitter han sido los espacios predilectos para difundir fake news contra López Obrador.

El 25 de marzo de 2020, cuando apenas se iniciaba con las acciones sanitarias para contener los contagios por COVID-19, el expresidente Felipe Calderón retuiteó una publicación de la usuaria identificada como Maria Luisa López, @marialuisalg1, quien se define a sí misma como AntiAMLO, en el que aseguró que ya se habían registrado 70 fallecimientos por una presunta neumonía atípica en Toluca, Estado de México.

“Afirman que los casos de decesos por Coronavirus podrían estar disfrazados con diagnósticos por ‘neumonía en comunidad’”, sostuvo en su publicación el exmandatario.

“Afirman que los casos de decesos por Coronavirus podrían estar disfrazados con diagnósticos por “neumonía en comunidad”. Sólo en la última semana hubo en Toluca 70 muertos por neumonías atípicas. El gobierno debe hacer más pruebas y ser transparente. Está perdiendo credibilidad. https://t.co/hsfT3q4asK — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 26, 2020

Unos días antes, el 21 de marzo de ese mismo año, el expresidente Felipe Calderón había compartido, a través de su cuenta de Twitter, una fotografía en la que supuestamente una niña solicitaba insumos para los hospitales ante la emergencia sanitaria que desató la pandemia por COVID-19 en México. Sin embargo, los internautas evidenciaron que la petición en realidad fue hecha para las autoridades de República Dominicana, lo que desató fuertes críticas contra el exmandatario mexicano.

#FALSO El mensaje no es para el Presidente @lopezobrador_ sino para el Presidente de la República Dominicana Es inútil pedirle a Calderón que deje de mentir y difamar, no entiende que no entiende Pido a los demás no caer en #FakeNews y reconocer a quienes las crean y difunden https://t.co/sohtIRHlyO — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) March 21, 2020

El 27 de marzo, Calderón publicó otro tuit en el que afirmó que los casos de tuberculosis también se habían “disparado” durante el 2020. Sostuvo este dato a partir de unos gráficos compartidos por el usuario @JairoJS1 con el objetivo de sembrar la duda acerca de que hay casos diagnosticados con esta enfermedad que en realidad son por coronavirus.

“Ups! Los casos de tuberculosis también se dispararon ‘de repente’ en 2020. A ver si al rato no le dan una retocada a las cifras de años anteriores para que no se vea la anomalía. Creo que no tenemos un problema extraordinario de tuberculosis, lo tenemos de subregistro de COVID-19”, sostuvo el exprimer mandatario.

Unos días después, el 30 de marzo de ese año, en el contexto de la visita de López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, a donde acudió para supervisar la construcción de una carretera, situación que fue videograbada y compartida en las redes sociales, Calderón cuestionó quién era la persona que aparecía en una de las fotografías.

“¿Quién es la persona que está atrás del Presidente?”, comentó su antecesor, con lo que alentó la polémica sobre la versión de que Aurelio Guzmán habría estado a unos metros del tabasqueño. Sin embargo, este dato fue desmentido por la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien compartió en su cuenta de Twitter que el personaje señalado en realidad era un médico sinaloense.

¿Quién es la persona que está atrás del presidente? pic.twitter.com/uIO9cZo8Hz — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 30, 2020

Además, el 5 de abril de 2020, el expresidente Felipe Calderón retuiteó la supuesta falta de equipo que enfrentaba el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la primera ola de COVID-19 en México. Sin embargo, los mismos tuiteros desmintieron al exmandatario, y aclararon que la fotografía y el reclamo que se difundió correspondía al personal de salud de Honduras.

El caso del exmandatario Vicente Fox es casi el mismo que el de su sucesor Calderón. Durante la crisis que generó la falta de combustible en México, se abrió una convocatoria para trabajar como chofer de pipas de combustible, situación que fue aprovechada por el expresidente Fox, quien publicó un video en el que se observa el momento en que una pipa sufre una fuga de combustible, lo que a su vez provoca que el conductor pierda el control del vehículo. El exmandatario hizo pasar por una situación que sucedió en ese momento, pero en realidad se trató de un hecho que se registró en Chile.

Los nuevos "chafiretes" y la nueva estrategia de abasto.

De verdad creen que con pipas la van a hacer? pic.twitter.com/R4rOV8x68b — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 26, 2019

El 18 de agosto de 2021, el guanajuatense también compartió información que se difundió en un primer momento por medio de una cadena en WhatsApp, en donde se afirmaba que miles de españoles estaban huyendo del país ante el temor que de el Ejército mexicano invadiera la “península e imponga a López Obrador como su monarca”.

La publicación del exmandatario estaba acompañada con una fotografía y con el mensaje: “Lo que provoca una estupidez. La 4a no tiene límite. Increíble haber puesto nuestro querido país en manos de una cuadrilla de pen…..de……..” (sic). Posteriormente se comprobó que era falso, pues la imagen corresponde a las manifestaciones realizadas en 2017 por ciudadanos de España ante la crisis catalana de ese momento.

Lo que provoca una estupidez.

La 4a no tiene límite.

Increíble haber puesto nuestro querido país en manos de una cuadrilla de pen…..de…….. pic.twitter.com/AA1it58k05 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 19, 2021

Apenas en abril de este año, el expresidente Fox compartió un video en su cuenta de Twitter, asegurando que las imágenes correspondían a la Consulta de Revocación de Mandato y que evidenciaban supuestas irregularidades en las casillas, no obstante, el video correspondía al ejercicio ciudadano que se llevó a cabo el 1 de agosto del 2021, con el que se buscaba determinar si se enjuiciaba a los exmandatarios mexicanos, por lo que, incluso Ciro Murayama, Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), exhortó a Fox a no desinformar a la ciudadanía.

Otra fake news compartida por Fox tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando Evo Morales, expresidente de Bolivia, llegó a la Ciudad de México. Entonces, el panista utilizó su cuenta de Twitter para publicar una fotografía en la que se puede ver al exmandatario sudamericano en un avión privado, leyendo un periódico y sonriendo.

Fox acompañó su publicación con un mensaje dirigido al Presidente López Obrador: “¿No que ya habías vendido los aviones?”, con lo que insinuó que Morales fue trasladado a México en un “jet privado”. Sin embargo, la imagen no corresponde a la llegada del Boliviano al territorio mexicano, sino de un viaje que Morales realizó cuando aún estaba al frente del Gobierno de Bolivia.

Que burla López!

Alfombra roja.

Jet privado (no que ya habías vendido los aviones?) Un engaño más al pueblo de México.

Este maravilloso país no es tuyo, no te pertenece.

Para de burlarse de todos los Mexicanos.#pinocholopez.

Sonrisa de oreja a oreja por parte del DICTADOR!! pic.twitter.com/O32gMJRQy9 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 12, 2019

El 5 de junio de ese mismo año, Vicente Fox difundió una fotografía sobre una supuesta reunión sobre el T-MEC que sostuvieron funcionarios mexicanos y miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en Washington, presuntamente en una cantina. No obstante, la imagen fue editada y difundida en Twitter por el usuario identificado como @MugrosoMr.

Los periodistas tampoco se han salvado de compartir información sin verificar que ha resultado falsa. Una de estas situaciones tuvo lugar el 19 de mayo de 2019, cuando el comunicador Joaquín López-Dóriga y Cecilia Soto, exdiputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), compartieron en sus redes sociales una fotografía en la que criticaron la situación de un científico presuntamente rechazado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien en protesta sostiene un cartel con el hashtag #CientíficosEnLaCalle. No obstante, el caso ocurrió en Argentina, en donde el reclamo estaba dirigido al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), como se puede apreciar incluso en su cartel.

En diciembre de 2021, López-Dóriga se volvió tendencia luego de que compartió una fake news del Presidente López Obrador. Todo se suscitó luego de que el comunicador aseguró en una publicación que el mandatario federal había viajado en un tren inexistente. “Subieron a López Obrador en un simulador. Y lo dio como real. Así la 4T. Y todos felices. El vagón ni se mueve”, comentó López-Dóriga en su tuit. No obstante, el mandatario mexicano sí fue fotografiado mientras se encontraba a bordo de un tren verdadero, por lo que el periodista borró su mensaje, aunque quedaron las capturas de pantalla como evidencia.

Otro de los que ha difundido noticias falsas sobre el Gobierno que encabeza el Presidente López Obrador fue el periodista Pascal Beltrán del Río, quien utilizó 10 segundos de una entrevista que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, concedió al canal Chamuco TV, fragmento fuera de contexto que el comunicador utilizó para asegurar que el funcionario afirmó que los niños con cáncer pretendían llevar a cabo un golpe de estado contra el Gobierno federal, lo que le generó una serie de críticas por parte de usuarios de redes sociales.

Respecto a los niños con cáncer, en julio de 2021, Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, también publicó en su cuenta de Twitter la fotografía de un menor de edad, quien estaría enfermo de cáncer, mientras una persona lo abraza, con la intención de exhibir que en México se habían agotado las quimioterapias. Asimismo, la hermana del exmandatario, también conocida como “Cocoa”, afirmó en su publicación que el Gobierno dejó a los menores sin medicamentos, pero lo que no aclaró es que la imagen no correspondía a México, sino a un centro de salud en Marruecos, en 2019, a la que también recortaron los textos en árabe y francés que contenía originalmente.

El 9 de noviembre de 2021, el comunicador Pedro Ferriz Hijar publicó un tuit en el que aseguró que los simpatizantes que acudieron a recibir al Presidente López Obrador a Nueva York, durante una visita que realizó a esa ciudad, asistieron porque se les ofreció entre 80 y 100 dólares. Sostuvo que contaba con información confirmada de que quienes acudieron al Millenium Hilton –en donde el Presidente pasó la noche y recibió apoyo con pancartas e incluso mariachis– fueron ahí porque recibirían dicha cantidad de dinero. Sin embargo, no presentó pruebas de sus dichos.

Lo tengo muy confirmado Entre 80 y 100 dolares en efectivo se les ofreció por ir a aplaudirle a @lopezobrador_ en New York — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) November 10, 2021

El 28 de abril de 2019, el mismo periodista compartió una fotografía presuntamente de uno de los hijos del Presidente López Obrador haciendo compras en tiendas de lujo, lo que consideró contrastaba con el discurso de austeridad que expresaba su padre. El joven fotografiado resultó ser otra persona, por lo que Pedro Ferriz tuvo que reconocer su error.

Yo subí esta foto, que me mandaron como el hijo de @lopezobrador_ No es el. Regresamos al cuadrito del principio AMLO es pobre Yo me equivoqué pic.twitter.com/nf98B9ryg5 — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) April 27, 2019

FAKE NEWS DURANTE LA CONSULTA DE REVOCACIÓN

El pasado mes de abril, a unos días de la consulta de Revocación de Mandato, se difundió en redes sociales una falsa convocatoria, presuntamente realizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la que se invitaba a la población a participar en el ejercicio a favor de López Obrador, lo cual violaría las leyes electorales. Sin embargo, la propia dependencia capitalina aclaró que se trataba de una publicación apócrifa.

“Circula en redes sociales información completamente falsa a nombre de esta dependencia”, se tuiteó en la cuenta oficial de la Secretaría.

Circula en redes sociales información completamente falsa a nombre de esta dependencia. Te invitamos a seguir nuestros medios oficiales y evitar la desinformación. #VerificaAntesDeCompartir pic.twitter.com/R5Sg4TLFPy — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 6, 2022

Previo a esta consulta, que se llevó a cabo en abril de este año, se difundió un mensaje mediante redes sociales en el que se aseguró que la Iglesia Católica exhortó a la ciudadanía a participar, por lo que Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), salió a desmentir esa información.

A través de un video que publicó en la cuenta de Twitter del CEM, el clérigo afirmó que el mensaje que circulaba a nombre de ellos era falso.

Está circulado un material en redes sociales, en donde se pretende invitar en nombre de la Iglesia a participar de la consulta de revocación de mandato. Este material es falso

Este es el comunicado oficial desde la CEM donde se establece nuestra posición.https://t.co/V1NDxUFXDT pic.twitter.com/twSKcHbJ07 — CEM (@IglesiaMexico) April 9, 2022

MÁS NOTICIAS FALSAS

El 9 de noviembre de 2021, se viralizó una fotografía en la que se aseguró que Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del Presidente López Obrador, había sido captado portando una chamarra de la marca Gucci, que tiene un valor comercial de mil 980 dólares, alrededor de 40 mil 521 pesos mexicanos, aunque en la misma publicación se aseguró que el valor de la prenda ascendía a más de 100 mil pesos.

Sin embargo, la persona que en realidad portaba la chamarra era una mujer que se acercó al mandatario federal durante un vuelo en el que él regresaba a México procedente de Estados Unidos.

Aquí otra de las FakeNews, que según el hijo menor de AMLO andaba vestido con ropa Gucci. Veamos quien anda vestido así… pic.twitter.com/TWZjC07Dec — La Catrina Norteña (@NortenaCatrina) November 12, 2021

El pasado 18 de mayo, durante la conferencia matutina del Presidente López Obrado, Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, desmintió que el rapero estadounidense Eminem haya escrito e interpretado un rap contra el Jefe del Ejecutivo federal, tema que se convirtió en tendencia en Twitter, TikTok y Facebook.

El rap de las mañaneras no es falso.

No es de Eminem, pero existe.

Es parodia. Y no les gusta. pic.twitter.com/qygG36PXe6 — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) May 18, 2022

El 6 de octubre de 2021, en ese mismo espacio, el Presidente aclaró que su propuesta de Reforma Eléctrica no estaba en contra de los paneles solares como se aseguró en redes sociales, e incluso en algunos medios de comunicación nacionales, en donde se detallaba que la iniciativa del mandatario federal buscaba inhibir las energías limpias.

La aclaración del tabasqueño fue secundada por Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, quien en su cuenta de Twitter sostuvo que la Reforma que propuso López Obrador para nada atentaba contra los paneles solares que utilizan familias o negocios.

La transición energética se desarrolla en este tipo de tecnología intermitente, que colocando paneles en los hogares beneficia directamente al usuario . El ahorro de energía se refleja en ahorro económico familiar. — Rocío Nahle (@rocionahle) October 6, 2021

Luego de que entró en operaciones el servicio de Cablebús en la Ciudad de México, el 11 de julio de 2021, se difundió en redes sociales un video en el se muestra cómo se balancea una de las canastillas de dicho transporte, “El nuevo Cablebús viene integrado con modo de mecedora para que las mamás puedan dormir a sus criaturas!” (sic), señaló la cuenta en Twitter identificada como @DonPorfifirio, lo que generó diversas críticas al recién inaugurado servicio.

No obstante, las autoridades capitalinas aclararon que, aunque el video era real, se trató de un momento en el que aún le hacían pruebas al teleférico, lo que habría ocurrido en el mes de marzo de ese año y por lo tanto no tenía pasajeros en las canastillas.

El nuevo Cablebus viene integrado con modo de mecedora para que las mamás puedan dormir a sus criaturas!✍️🧐pic.twitter.com/pc6ru1iJ4q — Don Porfifirio Díaz (@DonPorfifirio) July 12, 2021

El 20 de junio de 2021, Luis Fernando Ortiz, comentarista deportivo, aseguró que uno de los hijos del Presidente López Obrador, sin precisar quién, sería el nuevo dueño del Cruz Azul.

A través de su cuenta de Twitter, el también presentador sostuvo que fuentes cercanas a la institución celeste le confirmaron dicha información, pero al ser desmentida, Ortiz cerró su perfil, debido a las críticas que recibió.

Primero, el mandatario federal deslindó a sus hijos de tal adquisición en la sección Quién es quién. Después el propio club deportivo, mediante un comunicado del 22 de junio, aseguró que el equipo cementero “no está, ni estará a la venta”.

Meses antes, el 23 de marzo de 2021, se difundió en redes sociales y en diversos medios nacionales que el doblaje de las películas que se exhiben en México desaparecería, luego de las reformas que se hicieron al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía.

Sin embargo, los cambios sólo contemplaron que se subtitularan todas las películas, pero no que desaparecería el doblaje.

En junio de 2020, se aseguró en redes sociales que el Presidente mexicano propuso que se cobre un impuesto que ascendería a 500 pesos a los dueños de mascotas, recursos que presuntamente serían destinados a cubrir los gastos de los programas sociales implementados en México.

No obstante, se aclaró que esta información, difundida en un blog en el que no se incluyeron referencias, era falsa, y se alertó que esta fake new podría provocar el abandono de perros y gatos por parte de sus dueños.

En febrero de 2021, previo a que iniciara la distribución de vacunas contra el coronavirus, circuló en redes sociales un mensaje en el que se afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó una lista en la que exhibió al Gobierno de México por no comprar vacunas contra la COVID-19, información que fue falsa, no sólo porque meses después llegaron los biológicos al país y se iniciaron las campañas de vacunación, también porque el organismo internacional, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundieron tal documento.

El 8 de marzo de 2021, también circularon videos en redes sociales en los que presuntamente se evidenciaron a un grupo de francotiradores en Palacio Nacional que habrían estado dispuestos para agredir a los manifestantes que acudieron a las protestas que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer, pero estas afirmaciones fueron desmentidas por Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, quien explicó que se trató de “personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad”.

Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado. Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad pic.twitter.com/j7lo1x2P4W — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 9, 2021

El 14 de junio de 2021, a través de Facebook se difundió un video en el que se afirmó que el Presidente de México clausuraría la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, debido a la baja tarifa eléctrica que paga. No obstante, el video en el que se apoyó tal afirmación sería de meses antes, del 27 de marzo de 2021, donde el mandatario federal en ningún momento menciona su intención de cerrar dichos establecimientos.

En enero de 2019, cuando se produjo una escasez de combustible en varias partes del país, se difundieron imágenes en las que se exhibía un presunto desabasto de productos en diversos centros de autoservicio, por ejemplo, Walmart, supuestamente originado por la falta de combustible. No obstante, la propia cadena de supermercados dio a conocer, el 15 de enero de ese año, que las fotografías que circulaban eran falsas y que sus establecimientos mantenían un abastecimiento normal.

En septiembre de 2020, a través de las plataformas de WhatsApp y Facebook se difundió una fotografía que mostraba un nuevo billete de 500 pesos con el rostro del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre la foto se lee el texto: “El nuevo billete de 500 pesos. Viva el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador”, lo que supuestamente habría sido ordenado por el propio mandatario federal. El anuncio fue falso.

Algo similar ocurrió en agosto de 2019, cuando se difundió una fotografía de un libro de texto que supuestamente tenía una imagen del rostro del mandatario federal en su portada, con el título La cuarta transformación, que supuestamente se distribuiría en las escuelas de educación básica del país, situación que fue falsa.

El país arde y a mi presidente solo le importa su imagen. El lugar en la historia se gana, señor, no se impone cínicamente! AMLO ¡Inmortalizado! aparece en el libro de Historia de primaria en México https://t.co/FbcbK5CbCz — Mayra 🇺🇦 (@PortillogMayra) August 17, 2019

El 17 de septiembre de 2021, en redes sociales se difundió un video en el que se muestra al Presidente López Obrador hablar de forma extraña, como si estuviera en estado de ebriedad, pero el video fue manipulado para hacer que el mandatario federal sonara como si estuviera alcoholizado, por lo que plataformas como Facebook eliminaron la grabación.

El pasado mes de julio, circuló un audio en la plataforma de WhatsApp en el que supuestamente se escucha al Presidente asegurar que recibió millones de pesos, con la que podría lograr la mayoría en el Congreso, y que no le importaba la saturación de hospitales ni los muertos.

No se trataba de un audio real, sino de uno manipulado por el estudio de grabación y escuela de audio profesional, Cicuta Records, que la difundió en su cuenta de TikTok el pasado 15 de julio de 2022, con el propósito de demostrar la facilidad con la que se puede alterar una grabación.

En febrero de este año, de igual forma, se dio a conocer un video en el que se aseguró que varias empresas de origen español se fueron de México debido a la inconformidad que generaron las presuntas nuevas condiciones que impuso el Gobierno federal contra esas compañías, situación que nunca sucedió.

Esta falsa noticia tuvo lugar luego de las críticas que el mandatario federal expresó contra las empresas españolas, específicamente las del sector energético, por los abusos que, consideró, han realizado en nuestro país, por lo que también sugirió hacer una “pausa” diplomática entre ambas naciones.

El 14 de febrero de este 2022 se aseguró en redes sociales que Margarita Zavala, exprimera dama de México, fue arrestada durante un operativo ordenado por el Presidente López Obrador. Pero la agencia Associated Press confirmó que esta versión era mentira, ya que Miguel Sosa, enlace de comunicación de la también Diputada Federal, dijo que ese rumor era “totalmente falso”.

El 5 de noviembre de 2021, luego de sostener una reunión con el Presidente López Obrador, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, salió de Palacio Nacional con dos mochilas, momento que fue captado en video, el cual se difundió en redes sociales, y que generó varias especulaciones sobre lo que posiblemente llevaba en las mismas, entre ellas, presuntamente dinero en efectivo.

Días después, el político aclaró que las mochilas contenían documentos de trabajo y la iniciativa de Reforma Eléctrica.

¿Qué llevaba en las bolsas con las que salió del Palacio Nacional?, se pregunta a @mario_delgado “Papeles…. y la reforma eléctrica”, responde en entrevista al salir de reunirse con los morenistas en el @senadomexicano pic.twitter.com/SAACBpasCl — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 9, 2021

El 20 de septiembre de 2021, se difundió en redes sociales una fotografía de la torre de control del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía.

En la publicación se criticó a la estructura debido a que supuestamente tendría, aproximadamente, 15 centímetros de inclinación en su cresta, situación que, los detractores aseguraron, sería por hundimientos y debido a su cimentación, por lo que incluso la compararon –de forma irónica– con la Torre de Pisa en Italia.

El 22 del mismo mes, Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, negó que la torre tuviera alguna inclinación y aseguró que las imágenes que se difundieron estaban editadas.

Ana Elizabeth García Vilchis rechazó que la torre de control del Aeropuerto Felipe Ángeles esté inclinada como publicaron diversos medios con titulares como "México tiene su Torre de Pisa".

García Vilchis sotuvo que las imágenes fueron manipuladas. pic.twitter.com/6uNuDaY5L4 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 22, 2021

Otro tuit en el que se le atribuyeron falsos dichos al Presidente López Obrador se difundió en noviembre de 2019, cuando varios usuarios de Twitter presuntamente retuitearon una publicación antigua del tabasqueño, quien supuestamente en 2013 condenó al entonces Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto por haberle ofrecido asilo a Evo Morales, entonces Presidente de Bolivia, situación que fue falsa, ya que al realizar la búsqueda del tuit original no aparece ningún mensaje de ese tipo.

En mayo de 2021, el grupo de hackers Anonymous México aseguró el 6 de junio, cuando se llevarían a cabo elecciones para renovar el Congreso de México, que tendría lugar un ciberataque por parte de hackers rusos contra el sistema del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que responsabilizaron al Gobierno de México, supuestamente porque no aceptaría una posible derrota en esos comicios. Todo fue falso.

El 18 de mayo de 2019, Paola Migoya, excandidata a la Alcaldía de Puebla, publicó una fotografía con la imagen de una tarjeta del programa Bienestar, en la cual presuntamente se condiciona a los beneficiarios del mismo a obedecer lo que determine la denominada Cuarta Transformación y a votar sólo por candidatos del partido Morena:

“Bienvenidos al Gobierno donde la corrupción es la que reina (…)”, expresó la exaspirante local en su tuit, pero en realidad se trató de una foto editada, ya que usuarios difundieron imágenes reales de la tarjeta.

"Une" difundiendo mentiras?

Miserable! — Agachados Jamás Mx. (@4Z7EC4) May 19, 2019

El pasado 29 de junio, en la conferencia del Presidente López Obrador se desmintió que ciudadanos de origen venezolano sin documentos para ingresar a México estén llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se aseguró en un video difundido en la plataforma de TikTok.

Al respecto, Ana Elizabeth García Vilchis dijo que quienes hicieron circular esta información, Beatriz Pagés y Javier Lozano, no presentaron prueba alguna de sus afirmaciones.

En julio de 2021, se aseveró que México había enviado ayuda militar a Cuba. Mediante una publicación difundida en Facebook y Twitter, que estaba acompañada de una imagen alterada del Granma, el periódico oficial de la isla, con fecha del 12 de julio, se afirmó que este país había recibido apoyo militar por parte del Gobierno de México, ante las múltiples protestas que se habían suscitado. Pero el propio medio cubano publicó una aclaración desmintiendo la noticia, a la que calificó de falsa, ya que, detalló, ese reporte no apareció ni en la versión impresa ni en la versión digital del rotativo.

El 5 de mayo de 2019, se llevó a cabo una marcha en contra del Gobierno encabezado por el Presidente López Obrador. La protesta tuvo lugar en la Ciudad de México, misma que el exsenador Javier Lozano retomó para señalar que a sólo cinco meses de que el mandato del tabasqueño había iniciado, la población ya estaba harta. Para apoyar sus dichos publicó una fotografía en la que se observa al Paseo de la Reforma repleto de personas vestidas de blanco. Sin embargo, usuarios de redes sociales evidenciaron que la fotografía que el político publicó corresponde en realidad a la marcha por la paz que se realizó en 2008 mientras Felipe Calderón era Presidente.

El 5 de agosto de 2019, Julen Rementeria, Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó en su cuenta de Twitter un documento en el que se exhibían los costos de varios productos presuntamente adquiridos por Presidencia, entre ellos el de un kilogramo de longaniza, que ascendía a 16 mil 789 pesos.

Según el legislador, el Gobierno mexicano habría adquirido 20 unidades de ese alimento, por lo que pagaría un total 335 mil 782 pesos. No obstante, el Gobierno de México desmintió que esos gastos correspondían a la actual administración y explicó que “el documento citado es una previsión de gasto elaborado en el Gobierno anterior y que se usó como referencia”, por lo que hasta el mandatario federal aclaró que no le gusta tanto la longaniza, ya que prefiere “la butifarra de allá de Jalpa [Tabasco]”.

¡Esta despensa no la tiene ni Obama! 1 KG de Jamón de Pavo: $3,013.56

1 KG de longaniza: $16,789.10

1 Caja de Cerillos con 200: $1,296.51

1 Lata de refresco: $336.30 Páginas: 53, 62 y 66 del Programa anual de adquisiciones de presidencia:https://t.co/JYUy8wrwm1

1/2 pic.twitter.com/NKAOCvAHHi — Julen Rementeria (@julenrementeria) August 5, 2019

El 29 de julio de 2019, tanto personajes de la política como medios de comunicación difundieron como noticia unas supuestas declaraciones que Tony Blair, exprimer ministro británico, habría hecho contra el pueblo de México y su Gobierno. El presunto posicionamiento del exfuncionario se originó en Twitter, y en el que supuestamente expresaba que los mexicanos tenían el Gobierno que se merecían por cobardes. Sin embargo, el mensaje era falso.

https://t.co/P8dsrn1SnD

-Ahora, a rasgarse vestiduras, envolverse en la bandera y exigir oooooootra vez una disculpa. — PacoCalderónCartones🇲🇽❤️🇺🇦 (@CartonCalderon) July 29, 2019

Luego de que el 25 de mayo de 2019, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena presentó su renuncia a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por la polémica que generó por el retraso de un vuelo comercial, varios opositores al Gobierno especularon que el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco sería quien encabezara esa dependencia federal, pero todos fueron rumores sin fundamento, ya que el elegido para asumir la titularidad de la Semarnat fue Víctor Manuel Toledo y no el legislador del Partido Verde.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.