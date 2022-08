Tarjeta de béisbol de Mickey Mantle es subastada por 12.6 mdd y rompe récord mundial

Por Bobby Caina Calvan

Nueva York, 28 de agosto (AP) .— Una tarjeta de béisbol de Mickey Mantle en perfecto estado se vendió en 12.6 millones de dólares el domingo, irrumpiendo en los libros de récords como la mayor cantidad jamás pagada por un artículo deportivo de colección en un mercado que se ha vuelto exponencialmente más lucrativo en los últimos años.

La rara tarjeta de Mantle eclipsó el récord fijado hace apenas unos meses con los 9.3 millones de dólares pagados por la casaca que usó el astro argentino Diego Maradona cuando anotó sus dos goles contra Inglaterra — primero la polémica “mano de Dios” y luego la carrera en la que dejó desparramada a la zaga rival — en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986.

También superó con facilidad los 7.25 millones de dólares de una tarjeta de béisbol de Honus Wagner de un siglo de antigüedad vendida recientemente en una venta privada. Y apenas el mes pasado, el cinturón de boxeo de peso pesado obtenido por Muhammad Ali en la histórica pelea “Rumble in the Jungle” de 1974 se vendió por casi 6.2 millones de dólares.

Todos son parte de un mercado en auge de artículos deportivos de colección.

Debido a su condición casi perfecta y la figura legendaria, la tarjeta de Mantle estaba destinada a ser una de las más vendidas, dijo Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage Auctions, a cargo de la licitación.

Algunos han considerado a los artículos coleccionables como una protección contra la inflación en los últimos dos años, dijo, mientras que otros reavivaron sus pasiones de infancia.

