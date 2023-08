Poco después de que derecha e izquierda anuncien sus candidaturas, los reflectores le quemarán las cejas a Dante Delgado. La verdad, no creo que resista hasta noviembre o diciembre para definirse porque lo tundirán a diario. Y es tan importante para la oposición lo que decida que no sólo impactará a Movimiento Ciudadano, sino también al PRIAN. Xóchitl o el moderno Prometeo no despegará si no se recurre a todos los artilugios, entre ellos decir que con MC, ella se pone a la cabeza. Pero ni la encuesta de Reforma de este domingo da esa suma. Morena reúne 49 por ciento y junto con sus aliados, 53 por ciento. PAN da 21, PRI 19 y PRD 3 por ciento y juntos reúnen, dice Reforma, 43 por ciento. MC, sin candidato, da 4 por ciento. Sueñan con ese 4 por ciento, pero sobre todo sueñan con presumirlo, aunque no signifique gran cosa.

La presión que Dante recibe a diario desde (sobre todo) el periódico Reforma; desde el círculo de Claudio X. González y desde otros medios, así como la rebelión que encabeza Enrique Alfaro, es porque quieren sus votos para apuntalar a Xóchitl. Todas las encuestas dicen que MC solo, casi con cualquier candidato, obtiene más que un 4 por ciento. Pero esas proyecciones no importan. El PRIAN necesita otro brazo para Xóchitl aunque ya tenga dos. El PRIAN necesita a MC para presentar la farsa completa.

Total, durante décadas le han dicho a los votantes qué pensar, qué sentir, qué celebrar: ¿por qué no decirles ahora que tienen a la candidata perfecta, la que entregará el fuego de los dioses a los hombres, Xóchitl Gálvez o el moderno Prometeo?