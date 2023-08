VIDEOS: Alfonso Cuarón y Jessica Chastain acuden a concierto de Taylor Swift en CdMx

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Durante la primera visita de la cantante estadounidense Taylor Swift, entre las y los miles de fanáticos que acudieron a uno de los cuatro conciertos ofrecidos este fin de semana en el Foro Sol, también celebridades de talla internacional respondieron al llamado de la “swiftimanía”.

Por medio de X, anteriormente conocido como Twitter, se reportó que en la entrada del Foro Sol fue visto el director de cine mexicano Alfonso Cuarón, hecho que despertó la atención de las y los asistentes, y se aproximaron a él para intentar tomarse una foto con el ganador al Óscar con películas como Gravity y Roma.

A pesar de ir acompañado por una persona de seguridad durante su traslado hacia el Foro Sol, el cineasta mexicano accedió a saludar, tomarse fotos y grabar videos con las personas que lo encontraron en el recinto.

Asimismo, perfiles administrados por fans de Taylor Swift mostraron fotos de la cantante junto con el director y su familia, incluyendo su hija también cantante Bu Cuarón.

Sin embargo, el cineasta egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) no fue el único visto, pues la actriz ganadora al Óscar Jessica Chastain no desaprovechó la oportunidad de visitar nuestro país para presenciar uno de los shows de la gira “The Eras Tour”.

A través de sus redes sociales, subió fotografías y videos donde advirtió el “spameo” de dichos materiales donde mostró partes del concierto; así como una fotografía en la que posa junto con la intérprete de “Shake it Off”.

Spamming u w really good @taylorswift13 Eras Tour content 🥰 thank you for organizing it Isaac Hernandez pic.twitter.com/DkLlZUvhAV

— Jessica Chastain (@jes_chastain) August 27, 2023