Dante: Nos insultan y nos agravian y luego quieren que nos unamos al PRIAN, pues no

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- A pesar de las divisiones al interior del partido Movimiento Ciudadano (MC) con respecto a la posibilidad de su unión con el Frente Amplio por México, su dirigente Dante Delgado Rannauro, planteó que no cederán ante la coalición Frente Amplio por México (integrada por el PRI-PAN-PRD) que primero los “insulta” y posteriormente los invita a integrarse con ellos.

“Han hecho agravios infinitos contra Movimiento Ciudadano y después […] nos dicen que nos sumemos a un proyecto en el que no participamos en su elaboración, cuando tenemos mejores perfiles que ellos”, comentó el dirigente de MC durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga.

“Rechazamos entrar a una alianza viciada de origen”, añadió Dante Delgado en redes sociales en una publicación donde también incluyó el fragmento de la plática con López-Dóriga.

Por su parte, el Secretario General de MC, Jorge Álvarez Máynez, cuestionó la fuerza del Frente Amplio por México, integrado por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), pues citó los resultados que este mismo lunes se revelaron en la encuesta del diario Reforma.

De acuerdo con la encuesta publicada esta mañana por el periódico capitalino, una abrumadora mayoría ve mal que Movimiento Ciudadano (MC) se una a PRI-PAN-PRD; además de que una posible ruptura en la izquierda tampoco le da más posibilidades a la oposición, una posibilidad en la que también coincidió el diario El Financiero.

El 57 por ciento de los encuestados, por ejemplo, prefiere que Movimiento Ciudadano vaya solo, 26 por ciento opina que debería unirse al PRIAN y 17 por ciento no sabe. Es decir, una amplia mayoría ve mal que MC se una al PRIANRD.

Ese hecho fue reforzado por Álvarez Máynez, quien también cuestionó a las dos precandidatas del Frente, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, cuya diferencia ante los comicios electorales de 2024 resulta mínima: apenas por dos puntos de diferencia, 27 contra 25.

“Sin embargo, un personaje que no es precandidato ni ha hecho un solo evento y está concentrado en gobernar bien, le suma 8 puntos a su marca”, dijo en alusión al Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

MC DEFIENDE SU CAMINO EN SOLITARIO

Diversos funcionarios y militantes de Movimiento Ciudadano también respondieron a los resultados de la encuesta de este lunes publicados por Reforma, en los que se exhibe la opinión mayoritaria de no adherirse al Frente Amplio por México.

Juan Zavala, secretario general de Acuerdos de MC, citó directamente al dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, a quien le reprochó que, a diferencia del partido blanquiazul, “no actuamos en función de lo que diga el Presidente [Andrés Manuel López Obrador], pero sí en función de lo que quieren los mexicanos”.

“Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros el futuro que México demanda”, expresó en su cuenta de la red social X.

En ese mismo sentido, la Senadora Patricia Mercado Castro compartió los resultados de la encuesta, donde mostró su apoyo al pluralismo y en contra de la polarización.

Sin embargo, la legisladora recibió respuesta por parte del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien aseguró que en la encuesta están contemplados en su mayoría seguidores de Morena, quienes “prefieren que la oposición vaya dividida”, siendo esa la supuesta estrategia que le conviene a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República.

“Por lo mismo, seguir esa estrategia hace que surjan muchas dudas sobre MC, cuyo dirigente ha sido aliado de AMLO al menos década y media. Está en él probar que ya no es así. La carga de la prueba es suya. Y la actitud que sigue inclina a pensar lo contrario”, añadió Calderón Hinojosa.

El exmandatario concluyó con un llamado a la unión entre la oposición, a lo que agregó que la defensa del pluralismo “parte de la premisa de la defensa de la democracia”, la cual aseguró que desaparecería si Morena continúa en el poder.

En respuesta a ello, Patricia Mercado dijo que la lógica en el partido no es hacer lo que se diga desde un partido o desde otro, sino “consolidar una opción para millones de personas que no se conforman con que sólo exista la promesa que tú representas o la que representa el Presidente”.

“Otro tema es la lectura catastrofista que parece que quieren que suscribamos sin respingar”, destacó la también excandidata a la Presidencia de México.

Hay varios temas @FelipeCalderon . Uno es que nuestra lógica no es hacer lo que digan desde un partido o desde otro, sino consolidar una opción para millones de personas que no se conforman con que solo exista la promesa que tú representas o la que representa el Presidente. Así… https://t.co/l3ITu6afy3

Mercado aseguró que MC enfrenta los riesgos para la institucionalidad democrática y la división de poderes; sin embargo, consideró que no es la primera vez y que no hay una sola forma de “enfrentarlos”, lo que hace referencia a los frenos al Plan B de la Reforma Electoral, la defensa del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

DANTE ES UN ESQUIROL, AFIRMA ZAMBRANO

También este lunes, y durante su presencia en el Foro Regional “Diálogos Ciudadanos”, Marko Cortés dijo esperar que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se separe de MC y se sume al Frente Amplio por México, mientras que el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, calificó a Dante Delgado como un “esquirol”.

“Si Dante se aferra a seguir jugando el papel de esquirol para ayudarle a Morena, que eso es lo que celebro, que Enrique Alfaro no esté dispuesto a jugar, hay que caminar con Enrique Alfaro”, dijo el presidente nacionasl del PRD. Antes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió a Alfaro unirse al bloque opositor que competirá en 2024 como Va por México.

“Lo que estaríamos esperando es que los emecistas encabezados por el propio Gobernador Enrique Alfaro se retiren definitivamente del partido de MC, se sumen a la coalición Va por México, en donde por supuesto les abriríamos espacios para construir por el bien del país y por el bien de Jalisco”, comentó Cortés.

FACCIÓN DE MC DEFIENDE A ALFARO

Movimiento Ciudadano Jalisco compartió el pasado 24 de agosto un nuevo desplegado firmado por 180 integrantes del partido, quienes aseguraron que su respaldo al Gobernador Alfaro es “por convicción y no por consigna”. El documento está firmado por 75 coordinadores municipales, 29 integrantes del consejo estatal, 53 coordinadores ciudadanos, 18 titulares de secretarías de coordinación, cuatro integrantes de la comisión operativa estatal y el coordinador operativo estatal, José Manuel Romo Parra.

“Es lamentable que se piense que en este movimiento actuamos por órdenes o por consigna, aquí actuamos en libertad. Quienes difunden esa idea no han entendido que este proyecto está formado por mujeres y hombres libres que actúan por convicción, más allá de colores”, se lee en el desplegado difundido la noche de este jueves como respuesta a la declaración de Dante Delgado, quien aseguró que en el primer documento muchos de los firmantes no estuvieron de acuerdo o no sabían del contenido.