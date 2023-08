Gobernador de Florida declara estado de emergencia anticipando la llegada de “Idalia”

Por Laura Bargfeld

Tampa, Florida, 28 de agosto (AP).— Residentes de Florida se abastecieron de costales de arena y evacuaron residencias en zonas bajas a lo largo de la costa del Golfo de México a medida que la tormenta tropical “Idalia” se intensificaba el lunes, ya que los meteorólogos pronostican que tocará tierra en cuestión de días como un huracán de categoría 3 o mayor, trayendo consigo marejadas ciclónicas.

En tanto, “Idalia” azotaba Cuba con fuertes lluvias, en particular en el extremo occidental de la isla, en donde la provincia productora de tabaco de Pinar del Río aún no se recupera por completo de la devastación que dejó el huracán Ian hace casi un año.

Las autoridades provinciales emitieron un estado de alerta, y los habitantes se resguardaron en casas de familiares y amigos mientras las autoridades monitoreaban el nivel del río Cuyaguateje por un posible desborde. El domingo se registraron hasta 10 centímetros de lluvias en la isla, de acuerdo con estaciones meteorológicas.

Evacuation orders have been issued for 21 counties. If you are under an evacuation order, take it seriously and get to a safer area. Travel tens of miles, not hundreds of miles, to safety.

A las ocho de la noche del lunes, hora del este de Estados Unidos, “Idalia” se ubicaba a unos 30 kilómetros del extremo occidental de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El meteoro se desplazaba con dirección norte a 13 km/h.

Se tiene previsto que los vientos huracanados de “Idalia” comiencen a afectar Florida a partir de la tarde del martes y que el meteoro llegue a la costa el miércoles. Será la primera tormenta en llegar al estado durante esta temporada de huracanes y podría ser un duro golpe para la entidad, la cual también lidia todavía con los daños que dejó Ian.

El Gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia para 46 condados, una amplia franja en la mitad norte del estado, desde la costa del Golfo de México hasta la del Atlántico. La entidad ha desplegado a mil 100 elementos de la Guardia Nacional, con dos mil 400 vehículos elevados y 12 aeronaves para labores de rescate y recuperación.

El Aeropuerto Internacional de Tampa y el Aeropuerto Internacional St.Pete-Clearwater informaron que cerrarán el martes, además de que se suspenderá el servicio de tren de pasajeros Sunrail en Orlando.

DeSantis advirtió de un “impacto mayor” en la entidad, y destacó la posibilidad de que “Idalia” se convierta en un huracán de categoría 3.

10pm CDT Mon 28 Aug — #Idalia is forecast to become a #hurricane as it enters the Gulf of Mexico.

There is a danger of life-threatening storm surge along portions of the Florida gulf coastline. Please follow any advice from local officials.https://t.co/y75tVkKVK7 pic.twitter.com/Xwsp3y1fS4

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2023